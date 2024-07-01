Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Türkiye'nin FATF'ın gri listesinden çıkış kararının cuma günü oy birliğiyle alındığını ve tek bir ülkenin bile itirazda bulunmadığını bildirdi.

Bakan Şimşek, "(Vergi paketi hazırlığı) Bizim tercihimiz vergilendirilmeyen alanlardan vergi almak, vatandaşımıza yeni bir vergi yükü getirmek değil." dedi.

Şimşek, "Az kazanandan en az vergi almak için sistemi kurgulayacağız. Çok kazananları uyarıyorum, vergi kaçırma cezalarını ağırlaştıracağız, denetimlerde yapay zekayı devreye alacağız." diye konuştu.