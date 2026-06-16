Podyum Davet’te gerçekleştirilecek etkinlikte; üretimde dijitalleşme, yapay zekâ, Endüstri 4.0, üretim yönetim sistemleri (MES), iş süreçleri yönetimi (BPM), karbon yönetimi ve sürdürülebilirlik gibi sanayinin geleceğini şekillendiren başlıklar ele alınacak. Etkinlik, Bursa sanayisinin dijital ve yeşil dönüşüm yolculuğuna katkı sağlamayı hedefliyor.

Dijital dönüşüm artık bir tercih değil

Küresel rekabet koşullarının giderek zorlaştığı günümüzde, üretim süreçlerinde dijitalleşme işletmeler için bir tercih olmaktan çıkarak stratejik bir zorunluluk haline geldi. Etkinlik kapsamında gerçekleştirilecek sunumlarda; işletmelerin operasyonel verimliliğini artıracak teknolojiler, yapay zekâ destekli karar mekanizmaları, veri odaklı yönetim modelleri ve akıllı fabrika uygulamaları katılımcılarla paylaşılacak. Özellikle üretim tesislerinde kullanılan MES sistemleriyle makinelerden gerçek zamanlı veri alınması, üretim performansının anlık izlenmesi, kaynak kullanımının optimize edilmesi ve verimlilik kayıplarının azaltılması gibi konular değerlendirilecek. Bunun yanında BPM çözümleriyle işletmelerin süreçlerini daha etkin yönetmeleri, operasyonel mükemmellik ve kurumsal verimlilik hedeflerine ulaşmaları konusunda örnek uygulamalar aktarılacak.

Dijital dönüşümün tüm boyutları ele alınacak

Etkinlikte alanında uzman akademisyenler ile sektör profesyonelleri konuşmacı olarak yer alacak. Yapay zekâ ve doğal dil işleme teknolojilerinin üretim süreçlerindeki etkileri, süreç mükemmelliği uygulamaları, karbon yönetimi ve sürdürülebilir rekabet gibi güncel konular katılımcılara aktarılacak. Ayrıca Bursa sanayisinin önemli kuruluşlarından Marmarabirlik ve Bekamak da dijital dönüşüm süreçlerinde elde ettikleri deneyimleri ve başarı hikâyelerini paylaşacak. Böylece katılımcılar teorik bilgilerin yanı sıra sahada uygulanmış örnekleri de dinleme fırsatı bulacak.

Program 13.00’te başlayacak

Etkinlik, saat 13.00’te İletişim Yazılım Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Hatunoğlu’nun açılış konuşmasıyla başlayacak. Hatunoğlu, dijitalleşmenin üretim sektörüne etkileri, yapay zekânın sanayideki yükselen rolü ve Bursa sanayisinin dönüşüm yolculuğuna ilişkin değerlendirmelerde bulunacak. Programın ilk teknik oturumunda Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Metin Bilgin, “Fabrikaların Dijital Beyni: AI ve NLP” başlıklı sunumuyla katılımcılarla buluşacak. Bilgin, yapay zekâ ve doğal dil işleme teknolojilerinin üretim tesislerinde kullanım alanlarını, karar destek sistemlerini ve geleceğin akıllı fabrikalarındaki rolünü ele alacak.

MES sistemleri ve akıllı fabrikalar gündemde

Saat 13.45’te başlayacak ikinci oturumda İletişim Yazılım Genel Müdürü Selçuk Şen, “Endüstri 4.0’ın Anahtarı: MES ile Akıllı Fabrika ve Yapay Zekâ Çözümlerimiz” başlıklı sunumunu gerçekleştirecek. Şen, üretim yönetim sistemlerinin işletmelere sağladığı verimlilik avantajlarını, dijital üretim yönetiminin firmalara kazandırdığı izlenebilirliği ve yapay zekâ destekli üretim uygulamalarını örneklerle aktaracak.

Süreç mükemmelliği ve EFQM uygulamaları anlatılacak

Saat 15.15’te başlayacak oturumda İletişim Yazılım Satış ve Pazarlama Direktörü Çağla Karayel Şen, “ManageMind BPM ve Process Compass ile EFQM Uygulamaları” konusunu ele alacak.Şen, iş süreçleri yönetimi, süreç optimizasyonu ve EFQM mükemmellik modeli kapsamında gerçekleştirilen uygulamaların kurumların sürdürülebilir başarı yolculuğuna sağladığı katkıları paylaşacak.

Karbon yönetimi ve sürdürülebilir rekabet öne çıkacak

Etkinliğin sürdürülebilirlik başlıklı bölümünde Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Efsun Dindar ile EBTM Proje Yöneticisi Nazlı Z. Şahnaoğlu, “Veriye Dayalı Karbon Yönetimi ile Sürdürülebilir Rekabet” konulu sunum yapacak.

Oturumda karbon ayak izi ölçüm yöntemleri, sürdürülebilir üretim stratejileri, çevresel yönetim sistemleri ve veriye dayalı karbon yönetiminin şirketlerin rekabet gücüne katkıları değerlendirilecek.

Marmarabirlik ve Bekamak başarı hikâyelerini aktaracak

Etkinliğin dikkat çeken bölümlerinden biri de başarı hikâyeleri oturumları olacak.Marmarabirlik Bilgi Teknolojileri Müdürü Ahmet Kurt, kurumun dijital dönüşüm sürecini ve elde edilen kazanımları katılımcılarla paylaşacak.Ardından Bekamak Ar-Ge Uzmanı Yunus Emre Kınacı söz alacak. Kınacı, firmanın teknoloji yatırımları, Ar-Ge çalışmaları ve dijital dönüşüm uygulamalarının üretim süreçlerine sağladığı katkıları anlatacak.Program, saat 17.15’te başlayacak soru-cevap bölümüyle devam edecek. Katılımcılar uzmanlara merak ettikleri soruları yöneltme fırsatı bulacak. Etkinlik, gerçekleştirilecek çekilişin ardından sona erecek.

Bursa sanayisinin geleceğine ışık tutacak

Bursa’nın üretim gücünü yeni nesil teknolojilerle desteklemeyi amaçlayan etkinlik; sanayiciler, fabrika yöneticileri, mühendisler ve teknoloji profesyonelleri için önemli bir bilgi paylaşım platformu olacak.Yapay zekâdan karbon yönetimine, MES sistemlerinden süreç mükemmelliğine kadar uzanan geniş içerik yelpazesiyle organizasyon, işletmelerin dijital dönüşüm yolculuklarına rehberlik edecek önemli bir buluşma olarak öne çıkıyor.