Uluslararası otobüs endüstrisinin ve yan sanayisinin küresel ölçekteki en prestijli buluşma noktası olan ⁠ Busworld Türkiye 2026, 17-19 Haziran tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde (İFM) kapılarını açıyor. HKF Fuarcılık A.Ş. ve Busworld International ortaklığıyla bu yıl 11. kez kapılarını açacak olan fuara Türkiye’nin otomotivde üretim üssü konumundaki Bursa damga vurmaya hazırlanıyor. Bu büyük organizasyonla firmalar yerli mühendislik güçlerini küresel arenada sergilemeye hazırlanıyor. Özellikle küresel tedarik zincirlerinin yeniden şekillendiği bu dönemde, Bursalı üreticilerin sunduğu esnek ve yüksek kaliteli imalat kabiliyeti yabancı yatırımcılar için büyük bir çekim merkezi oluşturuyor. Kentin güçlü sanayi altyapısı, Avrupalı ve Orta Doğulu büyük üreticilerle sürdürülebilir, uzun vadeli ortaklıklar kurulmasına da zemin hazırlıyor. Fuar boyunca atılacak stratejik imzalar, sadece mevcut siparişleri artırmakla kalmayıp yerel firmaların küresel dağıtım ağlarında kalıcı ortaklar haline gelmesini sağlayacak. Sonuç olarak bu dev organizasyon, Bursa'nın yüksek katma değerli ihracat hedeflerine ulaşmasında önemli bir görev üstlenecek.

Sürdürülebilir mobilite hedefi

Sektördeki küresel emisyon hedeflerini ve yeşil dönüşümü yakından takip eden Bursa, sürdürülebilir ulaşım çözümleriyle de fark yaratıyor. Elektrikli ve hidrojen yakıt hücreli yeni nesil otobüslere uyumlu olarak geliştirilen hafifletilmiş gövde elemanları, karbon ayak izini azaltan geri dönüştürülebilir iç trim malzemeleri, yüksek verimliliğe sahip araç içi iklimlendirme sistemleri ve otonom araçlar için geliştirilen akıllı dijital donanımlar fuarın en çok ilgi gören inovasyonları olmaya aday görünüyor. Bursa merkezli firmaların yüksek katma değerle ürettiği bu yenilikçi ürünler, başta Avrupa, Asya, Latin Amerika ve Orta Doğu olmak üzere 90'ı aşkın ülkeden İstanbul'a gelecek olan profesyonel alıcıların dikkatini çekiyor.

İhracatta ivme artırma planı

Busworld Türkiye’yle Bursa otomotiv devleri yeni ihracat kapılarını sonuna kadar aralayarak fuar süresince ikili iş görüşmeleri (B2B) gerçekleştirecek. İstanbul’daki bu büyük buluşma, yerli üretimin küresel pazardaki gücünü pekiştirirken kentin ekonomisine de çok ciddi bir ihracat ivmesi kazandıracak. Bursa bu sayede sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da en güvenilir ve yenilikçi tedarik merkezi olduğunu kanıtlayacak.

50 Bursa firması fuarda

Otomotiv sanayisinde çıtayı yükseltmeye devam eden 50 Bursa firması yüksek mühendislik yeteneklerini, Ar-Ge odaklı çalışmalarını ve yüksek yerlilik oranına sahip parça üretimlerini bu fuarda sergilemeye hazırlanıyor. Önceki dönemlerde 12 binden fazla profesyonel ziyaretçiyi ağırlayan fuarın, bu yıl sergi alanını 11 bin 358 metrekareye çıkarması da Bursalı firmaların geniş stantlarla yerini alması bekleniyor. Bursalı sanayiciler, modern otobüslerin ihtiyaç duyduğu iç dizayndan dış aksama kadar her detayda adeta bir üretim yapmaya hazırlanıyor.