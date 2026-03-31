Besi çiftliği, unlu mamuller tesisleri, lojistik ağı ve tarımsal üretim faaliyetleriyle dikkat çeken Referans Holding, ihtiyaç duyduğu hammaddenin yaklaşık yüzde 65’ini kendi bünyesinden karşılıyor. Bu yapı, hem kaliteyi hem de ürün izlenebilirliğini garanti altına alıyor. Sanayi kuruluşlarından eğitim ve sağlık kurumlarına kadar geniş bir müşteri portföyüne hizmet sunan şirket, tüm süreçlerinde hijyen, kalite ve izlenebilirlik standartlarını en üst seviyede uyguluyor. Modern tesisler ve dijital takip sistemleri sayesinde üretimden dağıtıma kadar tüm aşamalar kontrol altında tutuluyor.

Dijitalleşme ve verimlilik

Referans Holding açısından 2025 yılı, operasyonel mükemmelliğin güçlendirildiği ve kurumsal altyapının ileri bir seviyeye taşındığı stratejik bir dönem olarak öne çıktı. Dijitalleşme uygulamalarının yaygınlaştırılması, veri temelli izlenebilirlik sistemlerinin devreye alınması ve üretim kontrol mekanizmalarının teknolojik altyapılarla desteklenmesi sayesinde operasyonel verimlilik önemli ölçüde artırıldı. Aynı dönemde insan kaynağına yönelik eğitim programları, süreç iyileştirme çalışmaları ve risk yönetimi uygulamalarıyla kurumsal dayanıklılık güçlendirilirken; sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda istikrarlı bir performans sergilendi. Artan maliyet baskıları ve ekonomik dalgalanmalara rağmen Referans Holding, stratejik planlama yaklaşımı sayesinde operasyonel sürekliliğini korumayı başardı.

Sürdürülebilir üretim

Referans Holding’in sürdürülebilirlik yaklaşımı; çevresel, sosyal ve ekonomik sorumlulukların dengeli biçimde yönetilmesine dayanıyor. Doğal kaynakların verimli kullanımı, enerji ve su tasarrufu, atık azaltımı ve etkin atık yönetimi şirketin temel öncelikleri arasında yer alıyor. Bu kapsamda fabrikanın çatısına kurulan 420 adet güneş enerjisi paneli, yıllık yaklaşık 340 bin kWh elektrik üretimi sağlayarak karbon ayak izinin azaltılmasına katkı sunuyor. Lojistik operasyonlarda emisyon kontrolü, çevreci araç tercihleri ve binek araç filosunun bir bölümünün elektrikli araçlara dönüştürülmesi de sürdürülebilirlik vizyonunun önemli adımları arasında bulunuyor. Ayrıca dijital sistemler sayesinde kâğıt israfının azaltılması, çevreci üretim anlayışını destekleyen uygulamalar arasında yer alıyor.

Bakioğlu: “Klasik catering firması değiliz”

Referans Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Bakioğlu, şirketin entegre yapısına dikkat çekerek, “Kendimizi yalnızca catering firması olarak tanımlamıyoruz. Üretimden tedarike kadar tüm süreci kontrol eden bir yapıya sahibiz. Gıda güvenliği bizim için taviz verilemez bir konudur” dedi.

Yeni yatırımlar yolda

Referans Holding, 2026 yılına operasyonel mükemmelliği ileri taşıyacak, dijital dönüşümü derinleştirecek ve sürdürülebilir üretim uygulamalarını yaygınlaştıracak bir vizyonla hazırlanıyor. Üretim altyapısının modernizasyonu, kapasite artışını destekleyen ekipman yatırımları ve yeni üretim tesisleri bu planlamanın temel başlıklarını oluşturuyor. Başta Gebze olmak üzere farklı bölgelerde yeni üretim tesislerinin devreye alınması hedeflenirken; esnek, ölçeklenebilir ve sürdürülebilir bir üretim yapısı oluşturulması amaçlanıyor. Aynı zamanda kalite ve gıda güvenliği standartlarının daha da yukarı taşınması, tedarik zinciri dayanıklılığının güçlendirilmesi ve insan kaynağı yetkinliğinin artırılması öncelikli hedefler arasında yer alıyor.

Üretim gücü değer katıyor

Referans Holding, üretim gücü, sağladığı istihdam ve yerel tedarik zincirine sunduğu katkılarla Bursa ekonomisinin önemli aktörlerinden biri konumunda bulunuyor. Yerel tedarikçilerle geliştirilen iş birlikleri, doğrudan ve dolaylı istihdam olanakları ve kurumsal hizmet standartları sayesinde şehir ekonomisine uzun vadeli değer yaratılıyor. Sürdürülebilirlik odaklı operasyon anlayışı ve sorumlu üretim yaklaşımı, yalnızca bugünün değil geleceğin ekonomik ve çevresel ihtiyaçlarını da gözeten bir yapı ortaya koyuyor. Referans Holding, bu bütüncül yaklaşımıyla Bursa’nın sanayi ve hizmet altyapısının nitelikli gelişimine katkı sunmaya devam ediyor.