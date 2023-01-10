Yeni Evim Kampanyası’nın detayları paylaşıldı
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, orta gelirliye yönelik hayata geçirilen Yeni Evim Programı çerçevesinde bankalar ve katılım finans kurumları tarafından sağlanacak finansman tutarlarının 1. Bölge olan İstanbul’da en çok 5 milyon lira, 2. Bölge’deki illerde en çok 3 milyon lira, 3. Bölge’deki iller için ise en çok 2 milyon lira olduğunu belirterek, “Tüm bölgelerde asgari peşinat oranı yüzde 10 olarak belirlenmiştir. Azami 15 sene vade ile sağlanacak finansmanlarda faiz/kar payı oranları yüzde 0,69’dan başlayan oranlarla uygulanacaktır.” dedi. Bakan Nebati, Yeni Evim Programı kapsamında tüm bölgelerde asgari peşinat oranının yüzde 10 olarak belirlendiğine dikkati çekerek, azami 15 sene vade ile sağlanacak finansmanlarda faiz/kar payı oranlarının yüzde 0,69’dan başlayan oranlarla uygulanacağını bildirdi.
Vatandaşların ilk 3 yılda ödeyecekleri aylık taksit tutarının belirli bir kısmını, kredinin toplam vadesi bitmeden geri ödenmek şartıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak üstleneceklerini belirten Nebati, şu ifadeleri kullandı:
“Sağlayacağımız bu katkı ile ilk 3 sene için taksit tutarlarını önemli şekilde aşağıya çekecek ve böylece, vatandaşlarımız konutlarının tamamlanmasını beklerken yüklerini hafifletmiş olacağız. Programımız kapsamında vatandaşlarımız 3 farklı aşamadaki konutlar için kredi kullanabilecek. Birincisi, tamamlanmış konutlar, ikincisi, belirli bir oranda tamamlanmış ve bankaların kredi verme kriterlerine uygun konutlar, üçüncüsü ise yapımına başlanacak olan konutlar. İlk iki durumda, konuta ve başvuru sahibine dair şartların ilgili banka tarafından kredilendirme için uygun olarak değerlendirilmesi halinde, program kapsamında finansman imkanı ve Bakanlığımız katkısı sağlanacak. Bu kapsamda, bankalarla garantörlük anlaşmalarını yapan ve programa dahil olarak konut üretme taahhüdü veren müteahhitlerimiz için Hazine Destekli KGF kefaletiyle başlangıçta 25 milyar liralık finansmana erişim imkanı da sunacağız.”
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