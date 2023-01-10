Yeni Evim Kampanyası’nın detayları paylaşıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Nu­reddin Nebati, orta gelirliye yönelik hayata geçirilen Yeni Evim Programı çerçevesinde bankalar ve katılım finans kurumları tara­fından sağlanacak finansman tu­tarlarının 1. Bölge olan İstanbul’da en çok 5 milyon lira, 2. Bölge’deki illerde en çok 3 milyon lira, 3. Böl­ge’deki iller için ise en çok 2 mil­yon lira olduğunu belirterek, “Tüm bölgelerde asgari peşinat oranı yüzde 10 olarak belirlenmiştir. Azami 15 sene vade ile sağlanacak finansmanlarda faiz/kar payı oranları yüzde 0,69’dan başlayan oranlarla uygulanacaktır.” dedi. Bakan Nebati, Yeni Evim Programı kapsamında tüm bölgelerde asgari peşinat oranının yüzde 10 olarak belirlendiğine dikkati çe­kerek, azami 15 sene vade ile sağ­lanacak finansmanlarda faiz/kar payı oranlarının yüzde 0,69’dan başlayan oranlarla uygulanaca­ğını bildirdi.

Vatandaşların ilk 3 yılda ödeye­cekleri aylık taksit tutarının belirli bir kısmını, kredinin toplam va­desi bitmeden geri ödenmek şar­tıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak üstleneceklerini belirten Nebati, şu ifadeleri kullandı:

“Sağlayacağımız bu katkı ile ilk 3 sene için taksit tutarlarını önemli şekilde aşağıya çekecek ve böy­lece, vatandaşlarımız konutlarının tamamlanmasını beklerken yükle­rini hafifletmiş olacağız. Programı­mız kapsamında vatandaşlarımız 3 farklı aşamadaki konutlar için kredi kullanabilecek. Birincisi, ta­mamlanmış konutlar, ikincisi, be­lirli bir oranda tamamlanmış ve bankaların kredi verme kriterle­rine uygun konutlar, üçüncüsü ise yapımına başlanacak olan konut­lar. İlk iki durumda, konuta ve baş­vuru sahibine dair şartların ilgili banka tarafından kredilendirme için uygun olarak değerlendiril­mesi halinde, program kapsa­mında finansman imkanı ve Bakanlığımız katkısı sağlanacak. Bu kapsamda, bankalarla garan­törlük anlaşmalarını yapan ve programa dahil olarak konut üretme taahhüdü veren müteah­hitlerimiz için Hazine Destekli KGF kefaletiyle başlangıçta 25 milyar li­ralık finansmana erişim imkanı da sunacağız.”