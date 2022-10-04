Üreticinin enflasyonu yüzde 150’yi geçti

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) eylülde aylık bazda yüzde 3,08, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 4,78 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatla­rında yüzde 83,45, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 151,5 olarak kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, eylül itiba­rıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 59,91, yurt içi üretici fiyatları yüzde 114,02 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 3,08, Yİ-ÜFE yüzde 4,78 yük­seldi. TÜFE, eylülde geçen yılın aralık ayına göre yüzde 52,4, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 83,45 artış gös­terdi. Yİ-ÜFE ise Aralık 2021’e göre yüzde 82,45, geçen yılın eylül ayına kıyasla yüzde 151,5 arttı.