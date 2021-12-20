Üniversite - sanayi  işbirliğinde önemli imzalar

TUBİTAK tarafından doktora derecesine sahip daha fazla personelin sanayide istihdam edilmesine yönelik başlatılan 2244 Sanayi Doktora Programı’nda BUÜ ve BTÜ başarılarıyla Türkiye’ye örnek olmaya devam ediyor.

Güçlü Türkiye hamlesi için TUBİTAK’ın başlattığı 2244 Sanayi Doktora Programı’na büyük önem veren Bursa’daki üniversiteler, işbirliklerini genişleterek hem daha fazla doktora sahibi personelin sanayide istihdam edilmesini hem de sanayideki Ar – Ge çalışmalarıyla yüksek teknolojili ürünler imal edilmesi için özveriyle çalışıyor.

Bu kapsamda BUÜ son olarak FKT Koltuk Sistemleri ile işbirliği protokolü imzalarken, BTÜ de T.K.G. Otomotiv ile işbirliği konusunda anlaşmaya vardı.

BUÜ ile FKT Koltuk Sistemleri arasındaki işbirliği protokolünü Rektör Prof. Dr. Saim Kılavuz ve Firma Genel Müdürü Erol Sapçı imzaladı. Prof. Dr. Kılavuz ve Sapçı işbirliğinin taraflara hayırlı olması temennisinde bulundu.

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir ve akademisyenler, T.K.G Otomotiv’i ziyaret ederek Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Demirdüzen ile bir araya gelerek, olası işbirliklerini değerlendirdiler. Ziyaret kapsamında BTÜ ile T.K.G. Otomotiv arasında üniversite – sanayi işbirliği protokolü de imzalandı. Prof. Dr. Karademir, BTÜ’nün yeni işbirlikleriyle daha da güçleneceğini ifade ederken, T.K.G. Yönetim Kurulu Başkanı Demirdüzen her zaman işbirliklerine açık olduklarını dile getirdi.

