UİB’in eylül ihracatı 2,9 milyar dolar

UİB’in 2022 Eylül ayı ihracat ra­kamları açıklandı. Eylül ayın­daki ihracatı yüzde 11 artarak 2 milyar 868 milyon 704 bin dolar olan UİB’in, geriye dönük 12 aylık dö­nemdeki ihracat tutarı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artışla 31 milyar 753 milyon 529 bin dolar olarak gerçekleşti.

UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, yılın son çeyreğine girildiğini belirterek, ihracattaki artış trendinin devam ettiğini, bu yılı en iyi şekilde ka­patmayı hedeflerini söyledi. Rakamları değerlendi­ren UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, “Son yıl­larda pandemi, çip ve enerji krizi, Rusya-Ukrayna savaşı gibi yaşanan birçok olumsuzluğa rağmen üretmeye ve ihracata devam ediyoruz. İhracatçıla­rımız ortaya koydukları performansla hem kent hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Ayrıca Birliklerimiz yurt dışı ve yurt içi fuarlar başta ol­mak üzere birçok etkinlikle paydaşlarına dokunu­yor. Her zaman daha iyisini ve ilerisini hedeflediği­miz vizyonumuzla yolumuza devam ediyoruz. Üre­timimize ve ihracatımıza katkı koyan Birliklerimizi kutluyorum” dedi. UİB çatısı altındaki Uludağ Oto­motiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinin eylül ihra­catı yüzde 11,5 yükselişle 2 milyar 342 milyon 767 bin dolar, Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhra­catçıları Birliğinin dış satımı yüzde 2 artışla 97 mil­yon 169 bin dolar, Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin ihracatı yüzde 37 yükselişle 29 milyon 764 bin dolar oldu. Geçen ay Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliğinin dış satımı 121 milyon 53 bin dolar, Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğinin ihracatı 22 milyon 601 bin dolar olarak kayıtlara geçti.