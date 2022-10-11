UİB’in eylül ihracatı 2,9 milyar dolar
Türkiye’nin Genel Sekreterlik bazında en fazla ihracat yapan ikinci birliği olan Uludağ İhracatçı Birlikleri’nin (UİB) 2022 yılı eylül ayı ihracatı, 2 milyar 868 mil-yon 704 bin dolar olarak gerçekleşti.
UİB’in 2022 Eylül ayı ihracat rakamları açıklandı. Eylül ayındaki ihracatı yüzde 11 artarak 2 milyar 868 milyon 704 bin dolar olan UİB’in, geriye dönük 12 aylık dönemdeki ihracat tutarı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artışla 31 milyar 753 milyon 529 bin dolar olarak gerçekleşti.
UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, yılın son çeyreğine girildiğini belirterek, ihracattaki artış trendinin devam ettiğini, bu yılı en iyi şekilde kapatmayı hedeflerini söyledi. Rakamları değerlendiren UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, “Son yıllarda pandemi, çip ve enerji krizi, Rusya-Ukrayna savaşı gibi yaşanan birçok olumsuzluğa rağmen üretmeye ve ihracata devam ediyoruz. İhracatçılarımız ortaya koydukları performansla hem kent hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Ayrıca Birliklerimiz yurt dışı ve yurt içi fuarlar başta olmak üzere birçok etkinlikle paydaşlarına dokunuyor. Her zaman daha iyisini ve ilerisini hedeflediğimiz vizyonumuzla yolumuza devam ediyoruz. Üretimimize ve ihracatımıza katkı koyan Birliklerimizi kutluyorum” dedi. UİB çatısı altındaki Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinin eylül ihracatı yüzde 11,5 yükselişle 2 milyar 342 milyon 767 bin dolar, Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin dış satımı yüzde 2 artışla 97 milyon 169 bin dolar, Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin ihracatı yüzde 37 yükselişle 29 milyon 764 bin dolar oldu. Geçen ay Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliğinin dış satımı 121 milyon 53 bin dolar, Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğinin ihracatı 22 milyon 601 bin dolar olarak kayıtlara geçti.
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Ekim 2022