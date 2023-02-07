UİB ihracatını yüzde 20 artırdı

Uludağ İhracatçı Birlikleri’nin (UİB) ocak ayı ihracatı, geçen se­nenin aynı ayına göre yüzde 20 arttı.

2022’nin ocak ayına kıyasla dış satı­mını yüzde 20 artırarak yurt dışına 2 milyar 829 milyon 751 bin dolarlık ürün satan birliklerin geriye dönük 12 aylık dönemdeki ihra­cat tutarı ise 32,8 milyar dolar oldu.

Geçen ay birliklerin içinde en fazla dış satımı Uludağ Otomotiv En­düstrisi İhracatçıları Bir­liği (OİB) yaptı. OİB’in ihracatı, 2022’nin aynı ayına oranla yüzde 23 artarak 2 milyar 349 milyon 492 bin dolar seviyesinde gerçekleşti.

Ocak ayında, Uludağ Tekstil İhracat­çıları Birliği 109 milyon 408 bin, Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçı­ları Birliği 83 milyon, Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği 16 milyon 752 bin, Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği ise 11 milyon 44 bin dolarlık ihracata imza attı.

UİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve “diğer” başlığı altında listelenen sek­törlerin ocak ihracatı, 259 milyon 997 bin dolar olarak açıklandı.

UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, geçen yıl ihracatta yakala­dıkları ivmenin bu sene­nin ilk ayında da devam ettiğini belirtti.

Bunun memnuniyet ve­rici olduğunu vurgulayan Çelik, “Dünyada bu kadar belirsizliğin olduğu, küresel çapta re­sesyonun konuşulduğu bir ortamda dış ticaret beklentilerinin düştüğü de göz önünde bulundurulursa ulaşılan ihracat tutarları başarının göstergesidir.

Biz ihracatçılar olarak üretmeye ve kıyasıya rekabetin yaşandığı dış pazar­larda ürünlerimizin satışına devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.