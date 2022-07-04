“Türkiye, dünyanın ticaret merkezi oldu”
Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BALKANTÜRKSİAD) tarafından düzenlenen, ‘Yatırımlarda Uygulanan Teşvikler ve Son Gelişmeler’ konulu toplantıya Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürü Dr. Mehmet Yurdal Şahin konuşmacı olarak katıldı.
Toplantıda konuşan ve yatırım teşviklerinin uygulama ve esaslarına ilişkin açıklamalarda bulunan Genel Müdür Şahin, “Yatırım iştahı ve isteğinin çok yüksek olduğu bir dönemdeyiz” dedi.
BALKANTÜRKSİAD Üyeleri başta olmak üzere Bursa iş dünyası temsilcilerinin yoğun ilgi gösterdiği toplantının açılışında konuşan BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Şakir, devlet destekleri ve teşviklerin önemine dikkat çekti.
“Teşvikler bizler için büyük önem arz etmektedir”
Şakir, “Ekonomik faaliyetlerde kıyasıya rekabetin yaşandığı günümüzde, en temel gereksinimlerin başında finansal ihtiyaçlar gelmektedir. Bu açıdan bakıldığında ülkeler de girişimcileri, reel sektörü çeşitli enstrümanlarla desteklemekte, yatırımcıyı teşvik etmektedir. Ülkemizde de KOSGEB’den TKDK’ya kadar farklı kamu kurumları girişimciyi desteklerken, Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü de komple yeni yatırımlara, tevsi, modernizasyon veya ürün geliştirme yatırımlarına teşvikler uygulamaktadır. Bilhassa nakdi kredilere ulaşmakta çeşitli zorlukların yaşandığı dönemlerde bu destekler, teşvikler bizler için büyük önem arz etmektedir” şeklinde konuştu.
Toplantının moderatörlüğünü yapan BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Burak Bozkaya da, 2021 yılında 12 bin 740 yatırıma 275 milyar TL’nin üzerinde teşvik belgesi verildiğini ve bu yatırımlar tamamlandığında 381 bin kişiye yeni iş imkanı sağlanacağını söyledi.
“Sürekli sahadayız”
Daha sonra konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürü Dr. Mehmet Yurdal Şahin, sanayiciler ve yatırımcılarla yakından ilgilendiklerini söyledi. Genel Müdür Şahin, “Biz sürekli sahada, sanayiciler ve yatırımcılar ile birlikte olmayı tercih ediyoruz. Özellikle içinde bulunduğumuz dünyadaki bu dalgalanma döneminde, pandemi sürecinde dünyanın ticaret alışkanlıkları ve merkezleri yer değiştirdi. Çin’in üretimdeki etkinliği azaldı, tedarik zinciri kırıldı. Ham maddeyi temin etmek zorunda kalan ülkeler alternatif aradı. Çin’e alternatif olacak yerlerin başında gelen Türkiye ile birlikte Meksika, Güney Afrika gibi ekonomileri birbirlerine benzeyen ülkeler ön plana çıktı. Hem genç nüfusuyla hem bu konudaki yeteneğiyle, hem de organizasyonel ve üretim kültürüyle Türkiye bunu ciddi bir şekilde yapıyor. Türkiye, dünyanın ticaret merkezi oldu. Dolayısıyla bunu yapabilmek için en önemli başvurulan kaynak da devletin teşvikleri ve yardımlarıdır. Haliyle bu dönemde yatırım iştahı ve isteğinin en yüksek olduğu dönemdeyiz” dedi.
Genel Müdür Şahin konuşmasında katılımcılara, yatırım teşvik sistemi, öncelikli yatırımlar, orta yüksek teknoloji desteği alan yatırım konuları, stratejik yatırımların teşviki konularında açıklamalarda bulundu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürü Dr. Mehmet Yurdal Şahin son dönemde yapılan çalışmalar kapsamında da, proje bazlı teşvik sistemi geliştirdiklerini, teknoloji odaklı sanayi hamlesi programı öncelikli ürün listesi hazırladıklarını, cazibe merkezleri programı oluşturduklarını dile getirdi.
BALKANTÜRKSİAD’ın düzenlediği ‘Yatırımlarda Uygulanan Teşvikler ve Son Gelişmeler’ konulu toplantı katılımcıların sorularının Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürü Dr. Mehmet Yurdal Şahin tarafından cevaplandırılmasıyla sona erdi.