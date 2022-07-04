“Türkiye, dünyanın ticaret merkezi oldu”

Toplantıda konuşan ve yatı­rım teşviklerinin uygulama ve esaslarına ilişkin açıklamalarda bulunan Genel Müdür Şahin, “Ya­tırım iştahı ve isteğinin çok yüksek olduğu bir dönemdeyiz” dedi.

BALKANTÜRKSİAD Üyeleri başta olmak üzere Bursa iş dün­yası temsilcilerinin yoğun ilgi gös­terdiği toplantının açılışında konuşan BALKANTÜRKSİAD Yö­netim Kurulu Başkanı Fatih Şakir, devlet destekleri ve teşviklerin önemine dikkat çekti.

“Teşvikler bizler için büyük önem arz etmektedir”

Şakir, “Ekonomik faaliyetlerde kıyasıya rekabetin yaşandığı gü­nümüzde, en temel gereksinimle­rin başında finansal ihtiyaçlar gelmektedir. Bu açıdan bakıldı­ğında ülkeler de girişimcileri, reel sektörü çeşitli enstrümanlarla des­teklemekte, yatırımcıyı teşvik et­mektedir. Ülkemizde de KOSGEB’den TKDK’ya kadar farklı kamu kurumları girişimciyi des­teklerken, Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü de komple yeni yatı­rımlara, tevsi, modernizasyon veya ürün geliştirme yatırımlarına teşvikler uygulamaktadır. Bil­hassa nakdi kredilere ulaşmakta çeşitli zorlukların yaşandığı dö­nemlerde bu destekler, teşvikler bizler için büyük önem arz etmek­tedir” şeklinde konuştu.

Toplantının moderatörlüğünü yapan BALKANTÜRKSİAD Yöne­tim Kurulu Üyesi Burak Bozkaya da, 2021 yılında 12 bin 740 yatı­rıma 275 milyar TL’nin üzerinde teşvik belgesi verildiğini ve bu ya­tırımlar tamamlandığında 381 bin kişiye yeni iş imkanı sağlanacağını söyledi.

“Sürekli sahadayız”

Daha sonra konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygu­lama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürü Dr. Mehmet Yurdal Şahin, sanayiciler ve yatırımcılarla yakından ilgilendiklerini söyledi. Genel Müdür Şahin, “Biz sürekli sahada, sanayiciler ve yatırımcılar ile birlikte olmayı tercih ediyoruz. Özellikle içinde bulunduğumuz dünyadaki bu dalgalanma döne­minde, pandemi sürecinde dünya­nın ticaret alışkanlıkları ve merkezleri yer değiştirdi. Çin’in üretimdeki etkinliği azaldı, tedarik zinciri kırıldı. Ham maddeyi temin etmek zorunda kalan ülkeler alter­natif aradı. Çin’e alternatif olacak yerlerin başında gelen Türkiye ile birlikte Meksika, Güney Afrika gibi ekonomileri birbirlerine benzeyen ülkeler ön plana çıktı. Hem genç nüfusuyla hem bu konudaki yete­neğiyle, hem de organizasyonel ve üretim kültürüyle Türkiye bunu ciddi bir şekilde yapıyor. Türkiye, dünyanın ticaret merkezi oldu. Do­layısıyla bunu yapabilmek için en önemli başvurulan kaynak da devletin teşvikleri ve yardımları­dır. Haliyle bu dönemde yatırım iş­tahı ve isteğinin en yüksek olduğu dönemdeyiz” dedi.

Genel Müdür Şahin konuşma­sında katılımcılara, yatırım teşvik sistemi, öncelikli yatırımlar, orta yüksek teknoloji desteği alan yatı­rım konuları, stratejik yatırımların teşviki konularında açıklamalarda bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Ser­maye Genel Müdürü Dr. Mehmet Yurdal Şahin son dönemde yapı­lan çalışmalar kapsamında da, proje bazlı teşvik sistemi geliştir­diklerini, teknoloji odaklı sanayi hamlesi programı öncelikli ürün listesi hazırladıklarını, cazibe mer­kezleri programı oluşturduklarını dile getirdi.

BALKANTÜRKSİAD’ın düzenle­diği ‘Yatırımlarda Uygulanan Teş­vikler ve Son Gelişmeler’ konulu toplantı katılımcıların sorularının Teşvik Uygulama ve Yabancı Ser­maye Genel Müdürü Dr. Mehmet Yurdal Şahin tarafından cevaplan­dırılmasıyla sona erdi.