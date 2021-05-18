Türk Eximbank ihracatçının yanında



Türk Eximbank’tan yapılan açıklamaya göre, bankanın destekleri 2021 yılı ilk çeyreğinde de artmaya devam etti.

Söz konusu dönemde, özellikle sigorta desteğinin toplam destek içerisindeki payı yüzde 46’ya yükselirken, Türk Eximbank, ilk çeyrekte 180’in üzerinde ülkede bulunan 63 binden fazla alıcıya yapılan 5,1 milyar dolarlık sevkiyatı sigortaladı. Böylelikle ihracatçı firmaların salgın şartlarında güven içerisinde ihracat yapmaları sağlandı. İhracat desteklerini tabana yayma stratejisi çerçevesinde yıl sonuna göre ilk çeyrekte desteklerinden yararlanan ihracatçı KOBİ oranı yüzde 71’den yüzde 76’ya yükselirken, aynı dönemde ilk defa banka desteklerinden yararlanan 350 ihracatçı firmanın yüzde 90’ı KOBİ oldu. Toplam destek verilen ihracatçı sayısı ise yıl sonuna göre yüzde 6, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 13 artış sağlayarak 13 bin 864 olarak gerçekleşti. Banka bu desteklerini sağlamak için 2021 yılı ilk çeyrekte yurt dışından 375 milyon dolar tutarında uygun maliyetli kaynak temin etti. Türk Eximbank’ın yılın ilk çeyreğinde ihracatçıya verdiği destek tutarı, 6,1 milyar doları kredi, 5,1 milyar doları sigorta olmak üzere bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artarak 11,2 milyar dolara ulaştı.

Türk Eximbank 2021 yılı ilk çeyrekte aktif büyüklüğünü yüzde 16,1 artırarak 237,6 milyar TL seviyesine ulaştırdı. Sermaye yeterliliği oranı yüzde 19,6 olarak gerçekleşerek sektörün üzerinde kalırken, takipteki kredi oranı ise binde 2,4 ile yüzde 4 olan bankacılık sektörünün oldukça altında yer aldı.

