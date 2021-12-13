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Tofaş’a dijital dönüşüm ödülü
Kurumsal uygulama ve yazılım alanında dünya lideri SAP tarafından endüstri ve iş birimleri bazında 2021 yılının en başarılı inovasyon ve dijital dönüşüm projelerine verilen ‘Yılın SAP Dönüşüm Ödülleri’ sahiplerini buldu.
Gündem 13.12.2021, 23:34
İş ve teknoloji dünyasının en prestijli ödüllerinden “Yılın SAP Dönüşüm Ödülleri” sahiplerini buldu. 2021 yılının endüstri ve iş birimleri bazında öncü dijital dönüşüm projelerine takdim edilen ödüller, Hilton Bomonti Otel’de düzenlenen törenle sahiplerine kavuştu. Törene, ödül kazanan kurumların CEO ve üst düzey yöneticileri katıldı.
Telekomünikasyondan mobilyaya, perakendeden kimyaya kadar 23 farklı kategoride dağıtılan ödüllerde Tofaş, Otomotiv Sektöründe Yılın Dijital Dönüşüm Ödülü’ne layık görüldü.
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