Tofaş’a dijital dönüşüm ödülü 

İş ve teknoloji dünyasının en prestijli ödüllerinden “Yılın SAP Dönüşüm Ödülleri” sahiplerini buldu. 2021 yılının endüstri ve iş birimleri bazında öncü dijital dönüşüm projelerine takdim edilen ödüller, Hilton Bomonti Otel’de düzenlenen törenle sahiplerine kavuştu. Törene, ödül kazanan kurumların CEO ve üst düzey yöneticileri katıldı.

Telekomünikasyondan mobilyaya, perakendeden kimyaya kadar 23 farklı kategoride dağıtılan ödüllerde Tofaş, Otomotiv Sektöründe Yılın Dijital Dönüşüm Ödülü’ne layık görüldü.