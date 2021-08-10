Sanayiye yeni merkez

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nün, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) ile hizmetlerini birlikte sürdüreceği, içerisinde girişimcilik ve inovasyon merkezleri ile atölyeler ve konferans salonlarının yer alacağı binayı 2 kurum ortak kullanacak. Bursa OSB’de inşaatına 2019 yılının Mart ayında başlanan ve bu yılsonu itibariyle tam kapasite olarak hizmete başlaması öngörülen yeni idari binaya taşınıldığını İl Müdürü Latif Deniz sosyal medya hesabından duyurdu.Deniz yaptığı paylaşımında, “Tüm paydaşlarımıza daha etkili ve kaliteli hizmet vermek gayesiyle yeni hizmet binamıza taşındık” ifadelerini kullandı.



