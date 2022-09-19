Sanayinin çarkları hız kesti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına iliş­kin sanayi üretim endeksi so­nuçlarını açıkladı.

Buna göre Kurban Bayramı ve 15 Temmuz resmi tatillerini kapsayan temmuzda mevsim ve takvim etkisinden arındırıl­mış sanayi üretimi haziran ayına kıyasla yüzde 6,2 düştü. Söz konusu ayda bir önceki aya göre madencilik ve taş ocakçı­lığı sektörü endeksi yüzde 2,6, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 6,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve da­ğıtımı sektörü endeksi yüzde 3,1 geriledi.

Sanayi üretiminde yaşanan sürpriz düşüş uzmanları da şa­şırttı. Yıllık sanayi üretimi yak­laşık yüzde 7 artış beklentile­rine karşın yüzde 2,4 arttı. AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin tem­muzda geçen yılın aynı döne­mine göre yüzde 6,8 artmasını bekliyordu.