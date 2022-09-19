Sanayinin çarkları hız kesti
Sanayi üretimi temmuzda aylık bazda yüzde 6,2 azalarak Covid – 19 pandemisinden bu yana en sert düşüşü yaşadı. Yıllık sanayi üretimi yüzde 8 artış beklentilerine karşın yüzde 2,4 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.
Buna göre Kurban Bayramı ve 15 Temmuz resmi tatillerini kapsayan temmuzda mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi haziran ayına kıyasla yüzde 6,2 düştü. Söz konusu ayda bir önceki aya göre madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 2,6, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 6,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,1 geriledi.
Sanayi üretiminde yaşanan sürpriz düşüş uzmanları da şaşırttı. Yıllık sanayi üretimi yaklaşık yüzde 7 artış beklentilerine karşın yüzde 2,4 arttı. AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,8 artmasını bekliyordu.