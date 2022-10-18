Sanayide çarklar rölantide

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi ağustosta temmuz ayına kıyasla yüzde 2,4 artış gösterirken, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 1 yükseldi. İki yıldan uzun süredir aralıksız her ay artan takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi, son aylarda küresel yavaşlamaya paralel olarak ivme kaybetmeye devam ediyor. Anadolu Ajansı Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ağustosta yıllık bazda yüzde 4 artmasını beklerken, bu artış yüzde 2,4 seviyesinde gerçekleşti. Temmuzda sanayi üretiminde aylık yüzde 6,2 daralma yaşanmıştı. Böylelikle temmuz ve ağustos aylarında bir önceki çeyreğe kıyasla sanayi üretiminde yüzde 3,9 düşüş yaşandı.

Varank resesyon riskine dikkat çekti

Ağustos ayı sanayi üretim en­deksi ile ilgili değerlendirme­lerde bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yaptığı pay­laşımda şu ifadelere yer verdi: “Eko­nomimizin lokomotifi sanayide çark­lar dönmeye devam ediyor. Bayram tatili döneminde düşen endeks ağus­tosta toparlanarak aylık yüzde 2,4, yıllık bazda ise yüzde 1 arttı. AB ve ABD’deki resesyon beklentisi, önü­müzdeki dönemde bizim sanayimiz üzerinde de bir miktar baskı oluşturacak.”