Sanayi üretimi yıla hızlı başladı
Sanayi üretimi, ocakta aylık bazda yüzde 1,9, yıllık bazda yüzde 4,5 artış gösterdi. Sanayi üretiminin aylık yüzde 0,8 ve yıllık yüzde 2,5 artış göstermesi bekleniyordu.
TÜİK, ocak ayına ilişkin sanayi üretim istatistiklerini yayımladı. Sanayi üretimi ocak ayında beklentileri aştı. Ocakta yüzde 0,8 artış beklentilerine karşın aylık yüzde 1,9 artış kaydedildi. Yıllık bazda ise yüzde 4,5 artış yaşandı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin, son dönemde küresel yavaşlamaya paralel olarak iki ay art arda daralmasının ardından ocak ayında tekrar yıllık bazda büyümesi bekleniyordu. Tahminler ise yüzde 1.9 ile yüzde 3.5 aralığında yer alıyordu.Yıllık bazda madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5,8 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 5,7 azaldı. Aylık bazda ise madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,4 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,4 arttı.