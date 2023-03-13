Sanayi üretimi yıla hızlı başladı

TÜİK, ocak ayına ilişkin sanayi üretim istatistiklerini yayımladı. Sanayi üretimi ocak ayında beklenti­leri aştı. Ocakta yüzde 0,8 artış beklen­tilerine karşın aylık yüzde 1,9 artış kaydedildi. Yıllık bazda ise yüzde 4,5 artış yaşandı. Takvim etkisinden arın­dırılmış sanayi üretim endeksinin, son dönemde küresel yavaşlamaya paralel olarak iki ay art arda daralma­sının ardından ocak ayında tekrar yıl­lık bazda büyümesi bekleniyordu. Tahminler ise yüzde 1.9 ile yüzde 3.5 aralığında yer alıyordu.Yıllık bazda madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5,8 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 5,7 azaldı. Aylık bazda ise ma­dencilik ve taşocakçılığı sektörü en­deksi bir önceki aya göre yüzde 4,4 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlen­dirme üretimi ve dağıtımı sektörü en­deksi yüzde 1,4 arttı.