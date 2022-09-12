Rusya’ya ihracat zirvede

Türkiye’nin ihracatı ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,1 artarak 21 milyar 340 milyon dolara yükseldi. Türkiye’nin Rusya’ya ihracatı, ağustos ayında 738 milyon 527 bin dolarla tüm zamanların en yüksek aylık rakamına ulaştı. Türkiye’nin Rusya’ya dış satımı, bu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 87,2 arttı. Rusya’nın Türkiye’nin gerçekleştirdiği dış satımdaki payı da yüzde 3,5 oldu. Rusya böylece ağustos ayında Türkiye’nin en fazla ihracat yaptığı altıncı ülke oldu.

En fazla dış satım yapılan ilk beş ülke 1 milyar 504 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 308 milyon dolarla ABD, 1 milyar 40 milyon dolarla Birleşik Krallık, 934 milyon 807 bin dolarla Irak, 819 milyon 286 bin dolarla İtalya olarak öne çıktı.

Türkiye, ağustos ayında değer bazında en fazla ihracat artışını Rusya’ya gerçekleştirdi. Ağustos ayında Türkiye’nin Rusya’ya dış satımı geçen yılın aynı dönemine göre 344 milyon 53 bin dolar arttı. Türkiye ABD’ye 182 milyon 391 bin dolar, Irak’a 161 milyon 432 bin dolar, Birleşik Arap Emirlikleri’ne 146 milyon 450 bin dolar, Güney Afrika Cumhuriyeti’ne 122 milyon 502 bin dolar ihracat artışı kaydetti.

Türkiye’nin Rusya’ya ihracatında en fazla dış satımı kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü yaptı. Sektör, ağustos ayında Rusya’ya 167 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi. Bunu 71 milyon 311 bin dolarla makine ve aksamları, 62 milyon 172 bin dolarla otomotiv endüstrisi, 61 milyon 992 bin do­larla yaş meyve ve sebze, 48 milyon 598 bin dolarla tekstil ve hammaddeleri izledi.