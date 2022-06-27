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Navlun fiyatları düşüşte
Koronavirüs salgını sürecinde zirve yapan konteyner fiyatları, yılbaşından beri düşüş trendine girerken, nakliye sektörü, şu anda 10 bin dolar civarında seyreden fiyatların yaz aylarında 9 bin doların altına düşmesini bekliyor.
Gündem 27.06.2022, 22:15
Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) Yönetim Kurulu Üyesi ve Bölgeler Koordinatörü Bilgehan Engin, navlun fiyatlarındaki gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Bu yılın başında 40’lık konteyner için 13-14 bin dolar seviyelerinde olan Uzak Doğu-Avrupa navlunlarının son dönemde 10 bin doların altına düştüğünü dile getiren Engin, “Bu trend devam ederse yaz döneminde 9 bin doların altını görebilir” diye konuştu.
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