Navlun fiyatları düşüşte

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hiz­met Üretenleri Derneği (UTİKAD) Yönetim Kurulu Üyesi ve Bölgeler Koordinatörü Bil­gehan Engin, navlun fiyatlarındaki geliş­meler hakkında değerlendirmelerde bu­lundu. Bu yılın başında 40’lık konteyner için 13-14 bin dolar seviyelerinde olan Uzak Doğu-Avrupa navlunlarının son dö­nemde 10 bin doların altına düştüğünü dile getiren Engin, “Bu trend devam ederse yaz döneminde 9 bin doların altını görebilir” diye konuştu.