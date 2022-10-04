Lisanssız enerji üretiminde değişiklik

Elektrik Piyasasında Li­sanssız Elektrik Üretim Yö­netmeliği’nde yapılan de­ğişikliğe dair yönetmelik Resmi Gazete’de yayım­landı.

Buna göre, tüketim tesisleri ile mahsuplaşmak üzere kurulacak üretim tesisleri, farklı dağıtım böl­gelerinde olabilecek. Böy­lece daha önce tüm üretim tesislerinin aynı görevli te­darik şirketi bölgesinde bulunması şartı kaldırıl­mış oldu.