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Lisanssız enerji üretiminde değişiklik

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), bir veya birden fazla üretim tesisi için birden fazla üretim tesisi kurulmak istenmesi halinde, farklı görevli tedarik şirketi bölgesi sınırları içinde de üretim tesisi kurulabileceğini bildirdi.

Gündem 04.10.2022, 00:04 03.10.2022, 20:09
Lisanssız enerji üretiminde değişiklik

Elektrik Piyasasında Li­sanssız Elektrik Üretim Yö­netmeliği’nde yapılan de­ğişikliğe dair yönetmelik Resmi Gazete’de yayım­landı.

Buna göre, tüketim tesisleri ile mahsuplaşmak üzere kurulacak üretim tesisleri, farklı dağıtım böl­gelerinde olabilecek. Böy­lece daha önce tüm üretim tesislerinin aynı görevli te­darik şirketi bölgesinde bulunması şartı kaldırıl­mış oldu.

#EPDK #enerji #üretim
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