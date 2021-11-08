İhracatçılara teşvik yasası yürürlükte

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edilen Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kanuna göre, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketi’nin öz kaynaklarıyla kurulan İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi’ne, gerekli sermaye katkısı ihracatçı birlikleri tarafından sağlanacak. Buna göre İhracatı Geliştirme AŞ’ye aktarılmak üzere FOB ihraç bedelinin on binde üçüne kadar kesinti yapılacak. Bu oran hizmet sektörlerinde, brüte asgari ücretine on katı kadar olabilecek.Yasaya göre Türkiye İhracat Kredi Bankası AŞ, diğer kamu bankalarına halihazırda tanınan istisna ve muafiyetlere sahip olacak.

Serbest bölgelere muafiyet

Yasa kapsamında serbest bölge kurucu ve işletici şirketlerin, serbest bölgelerin kurulması ve işletilmesiyle ilgili faaliyetlerden elde ettikleri kazançlar, 30 yılı geçmemek üzere gelir veya kurumlar vergisinden istisna tutulacak. Bu istisna, münhasıran alım satım veya depo işletmeciliği faaliyet ruhsatı sahibi kullanıcılarından elde edilen kazançları kapsamayacak.

