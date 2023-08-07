İhracat rekor kırdı

Ticaret Bakanlığı’nın tem­muz ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni yayımlandı.

Genel Ticaret Sistemi’ne (GTS) göre ihracat, temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 8,4 artarak 20 milyar 93 milyon dolara, ithalat yüzde 11,1 yükse­lişle 32 milyar 476 milyon dolara ulaştı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bu rakamın tarihin en yüksek temmuz ayı ihracat de­ğeri olduğunu duyurdu.

Geçen ay dış ticaret hacmi yüzde 10 artarak 52 milyar 569 milyon dolara yükseldi. Dış tica­ret açığı bu dönemde yüzde 15,7 artışla 12 milyar 383 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Türkiye’nin temmuz ayı ihracat performansı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv 2,7 milyar dolarla temmuz ayında en çok ihracat yapan sek­törler arasında yine ilk sırada yer aldı. Kimyevi maddeler 2,1 mil­yar dolarla ikinci, hazır giyim ve konfeksiyon 1,6 milyar dolarla üçüncü sıradaki yerini korudu.

Temmuz ayında en fazla ihra­cat artışı yüzde 359 ile gemi yat ve hizmetleri sektöründe gerçekleşti.

Temmuzda en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkeler 1,5 mil­yar dolarla Almanya, 1,1 milyar dolarla İtalya, 916,8 milyon do­larla ABD oldu.

İller bazında bakıldığında ise en fazla dış satım 7,2 milyar do­larla İstanbul, 1,5 milyar dolarla Kocaeli, 1,2 milyar dolarla Bursa şeklinde sıralandı. Bu dönemde Türkiye’nin ihracat değeri ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 artışla 1,40 dolara yükseldi.

Bursa’nın temmuz ayı ihracat performansı

Bursa’nın temmuz ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,5 artarken, bir önceki aya kıyasla ise yüzde 22,3 düşüş yaşadı.

Geçen ay otomotiv 460,9 mil­yon dolarla Bursa’da en fazla ih­racat yapan sektör oldu. Bunu 140,3 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon ile 111,3 milyon dolarla makine sektörleri takip etti.

Bu dönemde Bursa’da yaş, meyve ve sebze ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 355,9 artış gösterdi.

Bursa’dan temmuzda en fazla ihracat yapılan ülkeler ise 199,9 milyon dolarla Almanya, 109,6 milyon dolarla Fransa ve 91,8 milyon dolarla İtalya oldu.

Bu dönemde Bursa’dan Ceza­yir’e yapılan ihracatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1550,7, Kırgızistan’a yapılan ihra­catta yüzde 404 ve Suudi Arabis­tan’a yapılan ihracatta yüzde 270,7 artış görüldü.