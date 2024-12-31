Türkiye'nin ihracatı, kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 azalarak 22 milyar 289 milyon dolar, ithalatı ise 2,7 artışla 29 milyar 748 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan kasım ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Buna göre, Genel Ticaret Sistemi kapsamında ihracat, kasımda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,1 düşüşle 22 milyar 289 milyon dolar, ithalat yüzde 2,7 yükselişle 29 milyar 409 milyon dolar oldu.

Dış ticaret açığı, kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,9 artarak 7 milyar 459 milyon dolara çıktı.

İhracatın ithalatı karşılama oranı Kasım 2023'te yüzde 79,4 iken geçen ay yüzde 74,9'a geriledi.