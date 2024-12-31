Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Cavit Erkılınç, yayımladığı mesajla basın mensuplarının yeni yılını kutladı.

Basın İlan Kurumu tarafından basın kuruluşlarına verilen resmî ilan ve reklam desteklerine değinen Erkılınç, “2024 yılı için 4 milyar TL’lik resmî ilan ve reklam dağıtmayı hedeflemiştik, ilan adetlerindeki düşüşe rağmen bu tutara ulaştık. Diğer taraftan Türkiye’nin ilk yerli ölçümleme sistemi olan BİK Analitik’in markalaşması ile uluslararası kalite ve güvenilirlik belgelerinin alınması süreçlerini tamamladık. Yeni yılda, ekonomideki daralma da dikkate alındığında 5 milyar TL büyüklüğünde resmî ilan ve reklam bütçesine ulaşmanın gayreti içinde olacağız. Bununla birlikte, sadece resmî ilana bağlı yayıncılığa odaklanan ve ısrarlı uyarılarımıza rağmen farklı gelir modelleri geliştiremeyen yayınlarımızın 2025’i çok zor geçireceğine dair endişelerimi ise ne yazık ki koruyorum. Yine, mesleki dönüşümünü sağlayamamış, ticari anlamda doğru zamanda doğru tercihlerde bulunamamış yayınlarımızın daha fazla vakit kaybetmeden güç birliğine gitmeleri gerektiğinin altını çizmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Nitelikli yayın vurgusu

Sektördeki meslek kuruluşlarına bir kez daha çağrıda bulunuyor; dalgaların karayı aşındırması misali resmî ilanların maalesef gün gün eridiğini hatırlatıyorum. Tüm bunları ifade ederken mesleğimiz adına asla kara tablo çizmiyor, aksine gerçekleri konuşmanın sorunun tespitine ve çözüm üretilmesine katkı sunacağını düşünüyorum. Ve her şeye rağmen önümüzdeki yıllarda mesleki anlamda çok daha nitelikli, ekonomik anlamda çok daha güçlü, dış etmenlere karşı çok daha dirençli yayınlara sahip olacağımıza inanıyorum. Gelecek perspektifimiz ise tümüyle nitelikli ve istikrarlı gazeteler ile internet haber sitelerine kavuşmaktır.”