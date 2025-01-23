Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023'e ilişkin yıllık sanayi ve hizmet istatistikleri yatırım harcamalarını açıkladı.

Buna göre, 2009-2023 yıllarını kapsayacak şekilde hazırlanan çalışmada, maddi mallara ilişkin gayrisafi yatırım harcama türleri hesaplanarak ilk defa bülten olarak kamuoyu ile paylaşıldı.

Bültenle, girişimlerin mali verileri kullanılarak, maddi mallara ilişkin arazi, mevcut bina ve yapılar, inşaatlar ve binaların büyük tadilatları ile makine ve teçhizatlara ilişkin gayrisafi yatırım değişkenleri hesaplandı.

Maddi mallara ilişkin gayrisafi yatırım harcamaları 2023'te 4 trilyon 193 milyar lira oldu. Bunların 1 trilyon 330 milyar lirası imalat, 602 milyar lirası toptan ve perakende ticaret, 543 milyar lirası ulaştırma ve depolama sektöründe faaliyet gösteren girişimler tarafından gerçekleştirildi.

Söz konusu yılda makine ve teçhizata 2 trilyon 206 milyar lira, mevcut bina ve yapılara 1 trilyon 287 milyar lira, inşaatlardaki ve binaların büyük tadilatlarına 361 milyar lira, araziye 323 milyar lira ve diğer maddi mallara 17 milyar lira yatırım harcaması yapıldı.

Yatırımlar içindeki en yüksek payı makine ve teçhizat aldı

Maddi mallara ilişkin gayrisafi yatırım harcamaları içindeki en yüksek pay, makine ve teçhizata yapılan yatırımların oldu.

Bu alana yapılan yatırımların toplam içindeki payı 2022'de yüzde 51,9 iken, 2023'te yüzde 52,6 olarak gerçekleşti.

eri Yatırım Harcamaları