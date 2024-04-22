Hannover Messe Fuarı’na 14 Bursa firması katıldı

22-26 Nisan 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Hannover Messe Fuarı’nda 4 binden fazla şirket yeşil bir gelecek için çözümlerini sunmak üzere bir araya geliyor. Türkiye, katılımcı firma sayısı bakımından ev sahibi Almanya’dan sonra 3’üncü büyük konumda. Beş ayrı salonda, 1.800 metrekarelik alanda 81 Türk şirketi, Hannover Messe 2024’teki yerini alacak. Fuara Türkiye’den 140’ı aşkın firma da bireysel olarak iştirak ederken Bursa’dan 14 firma sektörü temsil edecek.

Yeşil bir gelecek için çözümler sunacaklar

Hannover Messe'nin 2024 organizasyonunda makine mühendisliği, elektrik mühendisliği ve dijital endüstrilerin yanı sıra enerji sektöründen şirketler daha yeşil bir gelecek için çözümlerini sunmak üzere bir araya gelecek. 4 binden fazla şirketin birleşik bir endüstriyel ekosistemi temsil edeceği fuarda otomasyon, dijitalleşme ve elektrifikasyonun iklim nötrlüğünü nasıl sağlayabileceği ortaya konulacak. Hannover Messe’de öne çıkan endüstri trendleri arasında yapay zeka, karbon-nötr üretim, enerji sistemleri, Endüstri 4.0 ve Üretim-X ile hidrojen ve yakıt hücreleri yer alacak.

Hannover Messe Fuarı’na katılan Bursa Firmaları

BV Hortum

Emko

Figabara

Hid-Tek

Paktermo

Dorukmak

Elsan Kauçuk

Kavses

Kometyay

Kuzu Flex

Kamak Rekor Makine

Ok-Las

Rapier Otomotiv

Yavuzlar Dişli