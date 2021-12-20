GESİAD Kaya ile devam 

Genel Kurulda Murat Kaya güven tazeleyerek yeniden GESİAD Başkanlığına seçildi. Almira Hotel’de gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısında Divan Başkanlığını Ramazan Kaya, Divan Başkan Yardımcılığını Kerim Demiral, katip üyelikleri de Fatih Kutlucan, Olgun Bilir ve Muharrem Fatih Aksoy yaptı. Genel Kurul Toplantısının açılışında konuşan GESİAD Başkanı Murat Kaya, “Global olarak görülen lojistikteki yavaşlama, ham madde teminine erişim zorluğu ile birlikte gelen emtia ve ara malı fiyatlarındaki artışlar, yine dünya genelinde yükselen enflasyon dengeleri değiştirdi. Bu dönemde bilhassa üye ilişkilerine özel önem gösterdik, şartlara göre genellikle işyeri ziyaretleri düzenledik, bazen de zoom toplantılarında bir araya geldik” dedi.

“Kuruluş ilkelerimizden taviz vermedik”

GESİAD’ın kuruluşunun 30. yılına ulaşmış olmanın mutluluğunu hep birlikte yaşadıklarını söyleyen Kaya, “30 yıldır kuruluş ilkelerimizden hiç taviz vermedik, üstelik her geçen yıl daha da emin adımlarla büyüyerek faaliyetlerini sürdüren Derneğimiz sadece Bursamız’a değil tüm ülkeye örnek oldu ve örnek olmaya devam ediyor” şeklinde konuştu. Faaliyet raporu ve mali tabloların müzakeresi ve kabulü ile devam eden GESİAD’ın 14. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda yapılan tüzük değişikliği ile GESİAD’ın 11 olan Yönetim Kurulu asil üye sayısı 15’e, 7 olan yönetim kurulu yedek üye sayısı da 10’a yükseltildi.

GESİAD’IN 14. Dönem Yönetimi

Genel Kurulda Murat Kaya’nın tek başkan adayı olarak yapılan seçimde GESİAD’ın 14. Dönem yönetimi şu şekilde oluştu:

Yönetim Kurulu Asıl Üyeler: Murat Kaya, Gülçin Bayrak Tüzemen, Sedef Pamirol, Simge Kaya, Yener Poroy, Tolga Papatya, Timur Karslıoğlu, Tangün Ocak, Ömer Savaş Karagöz, Recep İzmirli, Ufuk Erdoğan, Uğur Akın, Ömer Abdullah Akarca, Bülent Çavdar, Hikmet Mehmet Oral

Denetleme Kurulu

Asıl Üyeler: Fatih Kutlucan, Okan Sami Nahit, Serkan Durmaz

Disiplin Kurulu Asıl Üyeler: Yusuf Katana, İbrahim Nebil Yılmaz, Gökhan Şahin

Yüksek İstişare Kurulu Üyeleri: Kerim Demiral, Ramazan Kaya, Mehmet Orhan Efe, Denizhan Sezgin, Nejat Yahya, Vahdet Emre Varlık, Bahadır Özgün, Mehmet Yediler, Olgun Bilir, Muharrem Fatih Aksoy, Burak Anıl, Uğur Şahin, Alper Pekmezcioğlu

Genel Kurulda ayrıca MARSİFED ve MAGİFED Delegeleri de belirlendi.

Seçimde güven tazeleyen GESİAD Başkanı Murat Kaya, yaptığı teşekkür konuşmasında, “2 sene başkanlık yaptım, beni ve arkadaşlarımı 2 yıl için daha görevlendirdiniz. İlk günkü heyecanımı muhafaza ediyorum.

GESİAD’ı daha da iyi bir yere getirme hedefiyle katılımcılığı artıracağız” dedi.

