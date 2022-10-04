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Euro Bölgesi’nde rekor enflasyon
Euro Bölgesi’nde, eylülde yıllık enflasyon enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 10’a ulaşarak kayıtlardaki en yüksek seviyeye çıktı.
Gündem 04.10.2022, 00:03 03.10.2022, 20:08
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi’nin eylül ayına ilişkin yıllık enflasyon öncü verilerini yayımladı.
Verilere göre, Euro Bölgesi’nde ağustosta yüzde 9,1 olan yıllık enflasyon, eylülde yüzde 10’a yükseldi.
Euro Bölgesi’nde eylül ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 40,8 ile enerjide gerçekleşti. Böylece, Euro Bölgesi’nde ağustos ayında enflasyon, verilerin Eurostat tarafından toplandığı son 25 yıldan beri ölçülen en yüksek seviyeye ulaştı.
Euro Bölgesi’nde enflasyon ilk defa iki haneye çıkmış oldu.
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