Euro Bölgesi’nde rekor enflasyon

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölge­si’nin eylül ayına ilişkin yıllık enflasyon öncü veri­lerini yayımladı.

Verilere göre, Euro Böl­gesi’nde ağustosta yüzde 9,1 olan yıllık enflasyon, eylülde yüzde 10’a yük­seldi.

Euro Bölgesi’nde eylül ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 40,8 ile enerjide ger­çekleşti. Böylece, Euro Böl­gesi’nde ağustos ayında enflasyon, verilerin Euro­stat tarafından toplandığı son 25 yıldan beri ölçülen en yüksek seviyeye ulaştı.

Euro Bölgesi’nde enflas­yon ilk defa iki haneye çık­mış oldu.