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Euro Bölgesi’nde rekor enflasyon

Euro Bölgesi’nde, eylülde yıllık enflasyon enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 10’a ulaşarak kayıtlardaki en yüksek seviyeye çıktı.

Gündem 04.10.2022, 00:03 03.10.2022, 20:08
Euro Bölgesi’nde rekor enflasyon

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölge­si’nin eylül ayına ilişkin yıllık enflasyon öncü veri­lerini yayımladı.

Verilere göre, Euro Böl­gesi’nde ağustosta yüzde 9,1 olan yıllık enflasyon, eylülde yüzde 10’a yük­seldi.

Euro Bölgesi’nde eylül ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 40,8 ile enerjide ger­çekleşti. Böylece, Euro Böl­gesi’nde ağustos ayında enflasyon, verilerin Euro­stat tarafından toplandığı son 25 yıldan beri ölçülen en yüksek seviyeye ulaştı.

Euro Bölgesi’nde enflas­yon ilk defa iki haneye çık­mış oldu.

#Euro Bölgesi #Enflasyon
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