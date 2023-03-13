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Bursa Çınarları hazırlanıyor
Nisan ayı başında yayınlanacak olan Bursa Çınarları dergisi için son hazırlıklar tamamlanıyor.
Gündem 13.03.2023, 09:32
Bursa'nın ekonomi gazetesi Ekohaber tarafından 28 yıldır hazırlanıp dağıtılan efsane dergi "Bursa Çınarları 2023"ün hazırlıklarının tamamlanmak üzere olduğu belirtildi.
Önümüzdeki Nisan ayı başında yayınlanacak olan Bursa Çınarları dergisi için son hazırlıklar yapılıyor.
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