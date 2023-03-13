Bursa Çınarları hazırlanıyor

Bursa'nın ekonomi gazetesi Ekohaber tarafından 28 yıldır hazırlanıp dağıtılan efsane dergi "Bursa Çınarları 2023"ün hazırlıklarının tamamlanmak üzere olduğu belirtildi.

Önümüzdeki Nisan ayı başında yayınlanacak olan Bursa Çınarları dergisi için son hazırlıklar yapılıyor.