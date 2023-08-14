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Bankalara “kredi maliyeti” sitemi

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, “Özel bankaların, faizlerdeki artışa ilave olarak ticari kredilerde komisyon, vadesiz mevduat tutma şartı gibi dolaylı maliyetlerle krediyi anons edilenden daha pahalı hale getirdiklerini görüyoruz” dedi.

Gündem 14.08.2023, 23:04
Bankalara “kredi maliyeti” sitemi

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Merkez Bankası’nın sadeleş­tirme adımlarıyla, kredi mekanizmasındaki tıka­nıklığın ve finansmana erişimdeki zorlukların aşılması yönünde işaret­ler alınmaya başladığını söyledi. Bu gelişmeyi önemli buldukla­rını belirten Avdagiç, bu­nunla birlikte bazı ban­kaların kredi maliyetini aşırı pahalı hale getiren uygulamalara yöneldik­lerine dikkati çekti.

Avdagiç, “Bazı banka­ların, ağırlıklı özel ban­kaların, faizlerdeki artışa ilave olarak ticari kredilerde ko­misyon, vadesiz mevduat tutma şartı gibi dolaylı maliyetlerle krediyi anons edilenden daha pahalı hale getirerek, uygulana­bilir olmaktan çıkardıklarını gö­rüyoruz.

Piyasanın işleyişini bozan bu türden suiistimallere fırsat veril­memesi ve hızla caydırıcı tedbir­lere başvurulması gerektiğini de ilgili makamlarla paylaştık” diye konuştu.

#ito
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