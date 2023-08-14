Bankalara “kredi maliyeti” sitemi

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Merkez Bankası’nın sadeleş­tirme adımlarıyla, kredi mekanizmasındaki tıka­nıklığın ve finansmana erişimdeki zorlukların aşılması yönünde işaret­ler alınmaya başladığını söyledi. Bu gelişmeyi önemli buldukla­rını belirten Avdagiç, bu­nunla birlikte bazı ban­kaların kredi maliyetini aşırı pahalı hale getiren uygulamalara yöneldik­lerine dikkati çekti.

Avdagiç, “Bazı banka­ların, ağırlıklı özel ban­kaların, faizlerdeki artışa ilave olarak ticari kredilerde ko­misyon, vadesiz mevduat tutma şartı gibi dolaylı maliyetlerle krediyi anons edilenden daha pahalı hale getirerek, uygulana­bilir olmaktan çıkardıklarını gö­rüyoruz.

Piyasanın işleyişini bozan bu türden suiistimallere fırsat veril­memesi ve hızla caydırıcı tedbir­lere başvurulması gerektiğini de ilgili makamlarla paylaştık” diye konuştu.