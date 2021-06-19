Bakan Muş'tan Orta Avrupa ülkeleri temasları değerlendirmesi

Muş, üst düzey ikili görüşmeler gerçekleştirdiği Çekya, Macaristan ve Polonya ziyaretine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Bu üç ülkeye 24-25 Haziran'da yapılacak Avrupa Birliği Liderler Zirvesi öncesinde Gümrük Birliği'nin güncellenmesi sürecine ilişkin desteklerini daha net ve açık şekilde almak amacıyla gittiklerine işaret eden Muş, "Bizim bu zirveden beklentimiz, Gümrük Birliği'nin güncellenmesiyle alakalı görevin Komisyona verilmesi yönünde. Her üç ülkeyle de hem bu konuları ele aldık hem de kendi şirketlerimizin oradaki yatırımları, bu ülkelerin ülkemizdeki yatırımlarından tutun da karşılıklı olarak ticari hedeflerimize nasıl yaklaşırız, bu konuları konuştuk." ifadesini kullandı.

Muş, Çekya'da Başbakan Yardımcısı, Sanayi, Ticaret ve Ulaştırma Bakanı Karel Havlicek ile görüştüğünü ve verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini aktararak, bu ülkeden de Macaristan'a geçerek Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile bir araya geldiklerini anlattı.

Macaristan'la ticaret hedefinin yakalanacağını ümit ettiğini vurgulayan Muş, "Daha yoğun çalışma içinde olacağız. Macaristan'ın bu anlamda desteğini istedik. Her üç ülke de net şekilde bize desteklerini vereceklerini ifade etti. Bu anlamda bizim Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusundaki haklılığımızı onlar da dile getirdi." diye konuştu.

"Savunma sanayi alanındaki ilişkilerimizi daha da ileri götüreceğiz"

Macaristan'dan da Polonya'ya geçerek Başbakan Yardımcısı, Ekonomik Kalkınma, Çalışma ve Teknoloji Bakanı Jaroslaw Gowin ile görüştüklerine değinen Muş, şöyle devam etti:

"Sayın Gowin burada etkin bir siyasetçi, Başbakan Yardımcılığı görevini yürütüyor. Polonya'nın desteğini çok açık ve net şekilde görmek bizi mutlu etti. Polonya ile ilişkilerimizi daha da ileri götürmek istiyoruz. Hem ticari ilişkilerimizi hem ortak yürüttüğümüz projeleri hem de savunma sanayi alanındaki ilişkilerimizi daha da ileri götüreceğiz, bunları da ele aldık."

Muş, temaslarında turizm konusunu da ele aldıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Her üç ülkeye de bizim güvenli turizm noktasında attığımız adımları ifade ettim. Bu ülkelerden gelecek olanları Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyacağımızı, güvenli şekilde gelebileceklerini, Türkiye'nin aşılamada çok ciddi bir noktayı ve eşiği geride bıraktığını ifade ettim. Bu ziyaretlerimizin pozitif yansıması olacağını düşünüyorum. Ziyaretlerimiz olumlu ve pozitif geçti. Şu an Avrupa Birliği ile zaten bir pozitif gündemimiz söz konusu. Amacımız da bu ziyaretleri yaparak buna katkıda bulunmaktı. Ben burada amacımıza ulaştığımızı düşünüyorum."