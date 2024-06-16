ART Group Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Dursun, “Karbon ayak izi ve emisyonu önemli derecede etkileyen ömrünü tamamlamış araçların geri dönüştürülmemesi, çevresel etkilerinin yanında sektörümüzün gelişmesini ve yeni oyuncuların sektöre dahil olmasını engellemektedir. En yakın zamanda ÖTA’ları Avrupa standartlarında geri dönüştürerek hem can hem de mal riskimizi azaltacağımızı ve karbon seviyelerini minimum düzeyde tutmayı başaracağımızı umuyorum.” diye konuştu.

Geri dönüştürülmüş hammadde kullanımına da dikkat çeken Dursun, “Avrupa Yeşil Mutabakatı ile birlikte 2026 yılından itibaren geri dönüştürülmüş hammadde kullanım zorunluluğu geliyor. Bizim genişletilmiş üretici sorumluluğuna ihtiyacımız var. Üretici, sektörü her ne olursa olsun sorumluluk almalıdır. Yan sanayilerin ihtiyacı olan hammaddenin ivedilikle hazırlanması gerekiyor” ifadelerini kullandı.