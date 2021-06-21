BEBKA’dan yenilenebilir enerji ve kaynak verimliliği semineri

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyet gösteren BEBKA ve TurSEFF tarafından organize edilen Yenilenebilir Enerji ve Kaynak Verimliliği Yatırımlarının Finansmanı Seminerleri’nin birinci kısmında, yerel yönetimler tarafından uygulanacak olan “Yenilenebilir Enerji ve Kaynak Verimliliği” yatırımları için finansman araçları hakkında yerel yönetim yetkililerine bilgi verildi. Seminerin ikinci kısmında ise BEBKA bölgesinde yer alan ticaret ve sanayi odalarına, organize sanayi bölgeleri müdürlüklerine ve özel sektöre yönelik finansal ve teknik destekler hakkında sunumlar gerçekleştirildi.

“İKLİM-NÖTR OLMAK, BELEDİYELERİN DE GÖREVİ”

Etkinliğin moderatörlüğünü yapan BEBKA Planlama Birim Başkanı Elif Boz Ulutaş yapılan iş birliğinin kaynak verimliliğinde finansmana erişimin artırılması konusunda atılan bir adım olduğunu kaydetti. Ulutaş, “Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde, yeşil dönüşüm ve yenilenebilir enerji kaynakları gibi çevresel konular üzerine özel sektör çeşitli hazırlık çalışmaları yürütüyor. 2050 yılında Avrupa’nın iklim-nötr yani iklime zararsız olma hedefini gerçekleştirmek sadece sanayicilerin değil kent yönetimlerinin de görevi. Kent yöneticileri de bu doğrultuda iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak üzerine çözümler üretmeye çalışarak sorumluluklarını yerine getirmek istiyorlar. Projelerini geliştiren yerel yönetimler hem ulusal da hem de uluslararası alanda iş birlikleri kurmaya çalışıyorlar. Bu iş birlikleri içerisinde bölgemizden Bursa Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerimizden de Tepebaşı Belediyesi ve Nilüfer Belediyesi “İklim ve Enerji İçin Belediye Başkanları Sözleşmesi”ni (Covenant of Mayor) imzaladı ve verdikleri taahhütleri yerine getirmek için çalışıyorlar. Bakanlığımız kalkınma ajansları için 2020 ve 2021 yılları temasını Kaynak Verimliliği ilan ederken biz BEBKA olarak her zaman olduğu gibi “Üretirken, Tüketirken Verimlilik” mottosuyla çalışmalarımızı sürdürüyor olacağız. Yerel yönetimler ve özel sektörün kaynak verimliliği projeleri için finansman araçları ile ilgili detaylı bilgilendirme yapan TurSEFF programı yürütücülerine teşekkür ediyoruz” dedi.

PROJELERE REHBERLİK EDİYORLAR

Çevreci ekonomi projelerinin finansmanı hakkında konuşan TurSEFF Proje Müdürü Yardımcısı Alican Özden, “TurSEFF olarak su verimliliği, hammadde kullanımı, atık yönetimi ve sürdürülebilir enerji alanında yatırım yapan başta KOBİ’ler olmak üzere, özel sektör işletmelerine ve yerel yönetimlere finansman desteği ve teknik destek sağlıyoruz. Programımız kapsamında verilen teknik destek ve danışmanlık hizmeti Avrupa Birliği tarafından finanse edilmekte ve kurumlara ücretsiz olarak sunulmaktadır. Güneş enerjisi santralleri, kamu araçları, su şebekeleri ve atık su alanı, atık yönetimi, belediyelerin sorumluluğu altında olan yerlerde dış aydınlatma sistemleri, belediye hizmet binalarında kaynak verimliliği gibi yapılar üzerinden yapılacak projeler kredi ve kiralama imkanlarından faydalanabilmektedir. Kaynak verimliliğine ve sürdürülebilir enerjiye yatırım yapmak için projeniz hazırsa veya sadece fikir aşamasında bile olsanız ekibimiz size fikrinizin projelendirilmesinde rehberlik hizmeti verecektir ve finansmanı sağlayacak kurumla sizi buluşturacaktır” ifadelerini kullandı.

YEREL YÖNETİMLERE DE SORUMLULUK DÜŞÜYOR

Enerji finansmanında iş birliği yapılan kurumların işleyişi ile ilgili bilgiler veren Finans Kurumları İlişkileri Müdürü Seyran Hatipoğlu da “Karbonu sıfırlamak mümkün değil ama yine de bu yolda ilerleyebilmek için yerel yönetimlere ve özel sektöre büyük sorumluluklar düşüyor. Biz bu noktada Türkiye’de enerji verimliliğine, temiz enerjiye, çevreci iklim değişikliğine ve döngüsel ekonomiye katkı sağlamanın bir paydaşı olarak finansman arayışındaki yerel yönetimler ve özel sektör ile finans kurumunun arasında bir aracı oluyoruz. Anlaşmalı olduğumuz finansman kuruluşlarıyla birlikte ihtiyacı olan özel sektör ve kamu kurumlarımızın finansmana erişimini sağlıyoruz. Anlaşmalı finans kurumlarımız şube ağlarıyla Türkiye’nin her yerine ulaşabilecek kadar geniş ağlara sahip. KOBİ’ler, ESCO modeli ile proje geliştiren büyük işletmeler, belediyeler, belediye iştirakleri, belediyelere hizmet sağlayan firmalar finansman kullanımında bizler için uygun faydalanıcılardır” şeklinde konuştu.

KAYNAK VERİMLİLİĞİ 4 BİLEŞENDEN OLUŞUYOR

Yerel yönetimler ve özel sektör için kaynak verimliliği proje uygulamalarından söz eden Proje Mühendisi Meriç Bulak, “Kaynak verimliliği dediğimizde enerji verimliliği, hammadde verimliliği, su verimliliği ve atık yönetimi olmak üzere 4 bileşenden söz ediyoruz. Bu bileşenlerde verimlilik sağlanabilmesi için projelerin uygulanabileceği noktalar arasında kamu araçları, sanayide kullanılan elektrik motorları ve pompalar, enerji ve su izleme kontrol sistemleri ve binalarda enerji verimliliği bulunmaktadır” diye konuştu. Türkiye’deki enerji yatırımlarını anlatan Proje Mühendisi Elif Karaman ise güneş enerjisi, rüzgar enerjisi ve biyokütle enerjilerinin kullanım alanları ve projeleri hakkında bilgi verdi. Programın sonunda katılımcıların soruları cevaplanarak seminerler tamamlandı. soru-cevap bölümü ile tamamlandı.

Yenilenebilir Enerji ve Kaynak Verimliliği Yatırımlarının Finansmanı Seminer kayıtlarına BEBKA YouTube kanalından ulaşılabilir.