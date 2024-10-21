EKOHABER ÖZEL

Yüksek maliyetler, çetin Çin rekabeti, düşük döviz kuru ve dünya ekonomilerinde yaşanan resesyon nedeniyle zor bir dönemden geçen Türkiye makine sektörü, sadece yurt içinde değil, uluslararası arenada da fuarlara odaklanmış durumda.

Kuzey Amerika'nın en büyük metal şekillendirme, imalat, kaynak ve bitirme fuarı FABTECH, ABD’nin Orlando kentinde yapıldı. Fuar, 15-17 Ekim 2024 tarihleri ​​arasında ziyaretçilerini ağırladı. FABTECH, dünya standartlarında tedarikçilerle bir araya gelinebileceği, sektördeki en son ürünler ve gelişmelerin görülebileceği, tüm metal şekillendirme, imalat, kaynak ve bitirme ihtiyaçları için yeni çözümlerin bulunabileceği kullanışlı bir 'tek duraklı alışveriş' mekanı olarak biliniyor.

Fuara Bursa’dan 80 kişilik Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) UR-GE heyetinin yanı sıra 6 firma katıldı. FABTECH fuarındaki stantlarında son teknoloji ürünlerini vitrine çıkaran Bursalı firmalar, yeni işbirliklerinin temellerini atmaya çalıştı.

FABTECH FUARINA KATILAN BURSALI FİRMALAR

AKYAPAK

BTSO

BAYKAL

DURMAZLAR

ERMAKSAN

MAC BENDİNG

PODİM

*Alfabetik sıraya göre hazırlanmıştır.