Dünyada otomotivin geleceğini temsil eden elektriklenme hareketi, hızla tüketicilerin tercihleri arasına girmeyi başardı. Pek çok büyük üreticinin yeni model tanıtımlarında fosil yakıtlı modellere yer vermemesi, başta Avrupa olmak üzere verilen önemli destekler ve artan çevre bilinci, elektrikli araçların satış ivmesini artırmaya devam ediyor.

Bu kapsamda No On Fuarcılık tarafından düzenlenen ve sektörün en önemli fuarlarından olmaya aday “Go Green Türkiye” - Elektrikli Araçlar, Şarj Teknolojileri, Ekipman ve Donanımları Fuarı, ikinci kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. Sürdürülebilir yaşam ve çevre için sıfır emisyon hedefiyle, Türkiye’de elektrikli araç ve şarj teknolojileri sektörünün gelişmesi ve tüm sektör paydaşlarını bir araya getirmek misyonuyla yola çıkan “Go Green Türkiye - Elektrikli Araçlar, Şarj Teknolojileri, Ekipman ve Donanımları Fuarı”, 24-26 Ekim 2024 tarihleri arasında TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

No On Fuarcılık Genel Müdürü Nazlı Bulut, “Elektrikli araç dünyasının tüm paydaşlarının yer alacağı Go Green Türkiye 2024'ü ziyaret eden profesyoneller, sektöre dair aradıkları her şeyi bir arada bulabilecek. İşini büyütmek, doğru hedef kitleyle buluşmak, yeni olgunlaşan bu pazarda başlangıçtan itibaren güçlü bir konum elde etmek ve markasını yeni ve heyecan verici bir sektörle aynı anda anılır hale getirmek isteyen firmalar şimdiden Go Green Türkiye Fuarı’nı tercih etmeye başladı” dedi.

4 bin sektör profesyoneli ziyaret etmişti

Geçtiğimiz yıl aralarında 15 ülkeden profesyonellerin de olduğu 4 bin 41 kişinin ziyaret ettiği fuarda, 43 firma da katılımcı olarak yer almıştı. Go Green Türkiye Fuarı, elektrikli araçlar ve şarj teknolojileri alanında sektör profesyonellerini ve satın almacıları bir araya getirirken, aynı zamanda bilgi paylaşımını ve teknoloji deneyimini zenginleştiren bir dizi etkinlikle katılımcılarına eşsiz deneyimler sunuyor. Bu etkinlikler sayesinde, fuarın sunduğu fırsatlar ve deneyimler bir adım öteye taşınıyor. Filo yöneticileri ve araç kiralama şirketlerinden şarj istasyonu kurmak isteyen girişimcilere, toplu ulaşım şirketlerinden benzin istasyonu ve otopark işletmecilerine, belediye ve kamu kurumlarından akademisyen ve araştırmacılara kadar çok geniş bir kitleye hitap eden fuar kapsamında sürdürülebilir ulaşım ve çevre dostu teknolojiler üzerine odaklanan konferanslar ve test sürüşleri düzenlenecek.