Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Türkiye, 85 milyon 372 bin 377 kişilik nüfusuyla 194 ülke arasında 18. sırada Türkiye, 85 milyon 372 bin 377 kişilik nüfusuyla 194 ülke arasında 18. sırada

Buna göre, haziranda 95,8 olan endeks, temmuzda yüzde 1,5 azalışla 94,4'e düştü.

Aynı dönemde tüketici güven endeksi yüzde 3,1 azalarak 75,9'a geriledi.

Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,8 düşüşle 98,7 oldu.

Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,1 azalışla 114,1, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,5 düşüşle 107,1, inşaat sektörü güven endeksi de yüzde 0,9 azalarak 87,1 değerini aldı.

2023-2024 döneminde aylar itibarıyla ekonomik güven endeksi verileri şöyle:

Aylar/Yıllar 2023 2024
Ocak 99,5 99,4
Şubat 99,1 99
Mart 98,9 100
Nisan 102,4 99
Mayıs 103,8 98,2
Haziran 101,3 95,8
Temmuz 99,4 94,4
Ağustos 94,2
Eylül 95,5
Ekim 96,6
Kasım 95,3
Aralık 96,4