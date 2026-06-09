HIDIRCAN KAYA

Bursa ihracatının lokomotifi olan otomotiv endüstrisi, mayıs ayında yüzde 5 artışla 891 milyon dolarlık ihracata imza attı. Sektörün ilk 5 aylık ihracatı ise yüzde 15,2 yükselerek 4 milyar 108 milyon doları aştı. Böylece otomotiv, kent ihracatındaki büyümenin en önemli itici gücü olmayı sürdürdü. Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü mayıs ayında yüzde 28,5 düşüş yaşayarak 90 milyon dolarlık ihracatta kalırken, ilk beş aylık dönemdeki kaybı yüzde 24,7 olarak gerçekleşti. Tekstil ve hammaddeleri sektörü de mayıs ayında yüzde 18,1 gerileyerek 94 milyon dolara düştü. Sektörün ocak-mayıs performansı da yüzde 2,6 oranında gerileme gösterdi. Kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatı mayıs ayında yüzde 20,2 düşüşle 67,8 milyon dolar olarak gerçekleşirken, ilk beş aylık dönemde sektör yüzde 7,4 küçüldü. Çelik sektörü de mayısta yüzde 15,3, yılın ilk beş ayında ise yüzde 6 gerileme kaydetti. Öte yandan bazı sektörlerde güçlü büyüme rakamları dikkat çekti. Gemi, yat ve hizmetleri sektörü mayıs ayında yüzde 89,2 artış gösterirken, ilk beş aylık dönemde yüzde 34,6 büyüdü. Kuru meyve ve mamulleri ihracatı mayısta yüzde 38, ihracatın yıldızı olan yaş meyve ve sebze sektörü ise yüzde 55,8 artış kaydetti. İlk beş aylık dönemde yaş meyve ve sebze ihracatındaki artış yüzde 6,7 oldu.

Makine sektörü 5 ayda ihracat hacmini korudu

Makine ve aksamları sektörü mayıs ayında yüzde 27,2 düşüş yaşamasına rağmen yılın ilk beş ayında 539 milyon dolarlık ihracat hacmini korudu. Mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörü ise hem aylık hem de yıllık bazda gerileme göstererek dikkat çekti. Bursa'nın ilk 5 aylık ihracat verileri, küresel talepteki dalgalanmalara rağmen sanayinin üretim gücünü koruduğunu ortaya koyarken, özellikle otomotiv, iklimlendirme sanayi, su ürünleri ve hayvansal mamuller ile gemi-yat sektörlerindeki büyüme performansı kent ihracatına önemli katkı sağladı. Buna karşın tekstil, hazır giyim ve kimya sektörlerinde yaşanan daralma, maliyet baskıları ve uluslararası rekabetin etkilerinin sürdüğüne işaret etti.