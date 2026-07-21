Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ev sahipliğinde düzenlenen Reel Sektör-Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı, iş dünyası ile bankacılık sektörünün üst düzey temsilcilerini bir araya getirdi. Toplantıya katılan Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, saha ziyaretlerinde üyelerden alınan geri bildirimlerin ve reel sektörün finansmana erişimde yaşadığı sorunların doğrudan muhataplarıyla değerlendirildiğini belirtti.

Toplantının ana gündemini, özellikle üretim, yatırım, ihracat ve istihdamın temelini oluşturan KOBİ'lerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması oluşturdu. Görüşmelerde, kredi süreçlerinde daha etkin çözümler geliştirilmesi, uygun finansman koşullarının oluşturulması ve destek mekanizmalarının güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

İbrahim Burkay, iş dünyasının talep ve beklentilerinin karar alma süreçlerine daha güçlü yansımasının, reel sektörün rekabet gücünü artıracağına ve sürdürülebilir büyüme hedeflerine önemli katkılar sağlayacağına inandıklarını ifade etti.

Toplantının, reel sektör ile finans sektörü arasındaki diyaloğun güçlendirilmesi açısından önemli bir platform olduğuna dikkat çeken Burkay, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu başta olmak üzere Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, VakıfBank Genel Müdürü Osman Arslan, Halkbank Genel Müdürü Süleyman Özdemir ile toplantıya katılan banka yöneticilerine teşekkür etti.

Somut adımlar hayata geçirilmeli

Burkay, kamu ve finans sektörünün iş birliğiyle KOBİ'lerin finansmana erişimini kolaylaştıracak, üretim ve yatırım kapasitesini destekleyecek somut adımların hayata geçirilmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı. Bu doğrultuda reel sektörün beklentilerinin bankacılık sektörüyle doğrudan paylaşılmasının, ekonomik büyüme ve yatırım ortamının güçlenmesine katkı sağlayacağını ifade etti.