1980 yılında Bursa'da faaliyete geçen May Fren Sistemleri, ağır vasıta fren sistemleri ve yedek parça üretiminde Türkiye'nin önde gelen firmaları arasında yer alıyor. Güçlü Ar-Ge altyapısı, yüksek üretim kapasitesi ve 70'in üzerinde ülkeye gerçekleştirdiği ihracatla küresel pazarda büyümesini sürdüren şirket, son yıllarda geliştirdiği elektronik çözümler ve arıza tespit cihazlarıyla da satış sonrası hizmetlerde fark yaratıyor. Değişen küresel pazar koşullarını erken okuyarak stratejik yatırımlara yönelen May Fren, özellikle 2018 yılında geliştirmeye başladığı arıza tespit cihazları sayesinde bugün dünya genelinde genişleyen servis ağıyla dikkat çekiyor. May Fren Yönetim Kurulu Başkanı Taner Yılmaz, şirketlerin bugün en büyük sorununun düşük kârlılık olduğuna dikkat çekerek, artan üretim maliyetlerine rağmen döviz bazlı gelirlerin aynı oranda yükselmemesinin tüm ihracatçılar üzerinde baskı oluşturduğunu söyledi. Yılmaz, “Şirketlerin şu anki en büyük problemi kârlılıklarının düşük olması. Maliyetlerimiz çok arttı ama döviz bazındaki gelirlerimiz azaldı. Şu an dengeye oturttuk. 2026'nın ilk yarısında Euro bazında ciromuzu koruduk. İkinci yarıda da yılı Euro bazında yüzde 10 büyümeyle kapatmayı hedefliyoruz. Genel olarak May Fren adına gidişattan memnunuz” dedi.

“Tamir ekonomisine geçişi yıllar önce öngördük”

May Fren'in son yıllardaki en önemli yatırımlarından birinin arıza tespit cihazları olduğunu belirten Yılmaz, bu alandaki yatırımın şirketin sürdürülebilir büyümesinde kritik rol oynadığını vurguladı. Arıza tespit cihazlarının üretimine 2018 yılında başladıklarını hatırlatan Yılmaz, bugün gelinen noktanın bu yatırımın ne kadar doğru olduğunu ortaya koyduğunu söyledi. Yılmaz, “Dünya genelinde hane halklarının gelir seviyeleri düştükçe insanlar yeni ürün almak yerine mevcut araçlarını tamir ettirmeyi tercih ediyor. Bu nedenle tamir ekonomisi giderek büyüyor. Biz de bu dönüşümü yıllar önce öngörerek yatırım yaptık. Bugün dünya genelindeki servis noktalarımız her geçen gün daha fazla ilgi görüyor. İçinde bulunduğumuz süreçte güçlü olmamızın temelinde 2018 yılında attığımız bu adım yatıyor” ifadelerini kullandı.

Servis ağı 140 noktayı aştı

Şirketin geliştirdiği arıza tespit cihazlarıyla oluşturduğu servis ağı da büyümeye devam ediyor. Bugün dünya genelinde 140'ın üzerinde servis noktasına ulaştıklarını belirten Yılmaz, bu ağ sayesinde hem müşterilere daha hızlı hizmet verdiklerini hem de satış sonrası destek konusunda önemli bir rekabet avantajı elde ettiklerini söyledi.

Latin Amerika için Brezilya hamlesi

May Fren'in yeni büyüme stratejisinin merkezinde ise Brezilya yer alıyor. Yaklaşık bir yıllık hazırlık sürecinin ardından Brezilya'daki şirketlerini faaliyete geçirdiklerini açıklayan Taner Yılmaz, bu yatırımın temel amacının Latin Amerika pazarındaki vergi engellerini aşmak olduğunu dile getirdi. Yılmaz, “Latin Amerika ülkeleri kendi aralarında ticaret anlaşmalarına sahip. Bölge dışından gelen ürünlere yüksek vergiler uygulanıyor. Arıza tespit cihazlarımıza bu pazarda ciddi talep olmasına rağmen vergi nedeniyle istediğimiz satış rakamlarına ulaşamıyorduk. Bu nedenle Brezilya'da stratejik bir şirket kurduk. Yerel bir partnerle birlikte cihazlarımızın kasaları burada üretilecek. Yazılımları ise internet üzerinden biz göndereceğiz. Ağustos ayında ilk üretimler başlayacak” açıklamasında bulundu. Yılmaz, bu model sayesinde hem maliyet avantajı sağlayacaklarını hem de Latin Amerika pazarında çok daha hızlı büyüme hedeflediklerini ifade etti.

Yeni fabrika devreye giriyor

May Fren, artan üretim kapasitesini desteklemek amacıyla yeni fabrika yatırımında da sona geldi. Temmuz ayı sonunda yapı kullanma iznini almayı planladıklarını belirten Taner Yılmaz, yeni üretim binasının mevcut fabrikanın hemen yanında yer aldığını söyledi. Yeni tesisin devreye alınmasıyla birlikte şirketin toplam kapalı kullanım alanı 17 bin metrekareye ulaşacak. Yeni yatırımın üretim kapasitesini artırmasının yanı sıra şirketin Ar-Ge, ihracat ve satış sonrası hizmetlerdeki büyüme hedeflerine de önemli katkı sağlaması bekleniyor. 1980 yılında kurulan May Fren Sistemleri, bugün ağır vasıta fren sistemleri ve elektronik fren çözümleri alanında geliştirdiği yüksek katma değerli ürünlerle dünyanın birçok ülkesine ihracat gerçekleştirirken, özellikle arıza tespit cihazları ve küresel servis ağıyla satış sonrası hizmetlerde de sektörde fark yaratan şirketler arasında yer alıyor.