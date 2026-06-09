Temelleri Kozahan’da, Osman Fevzi Efendi ve arkadaşları öncülüğünde atılan BTSO, bugün 60 bini aşkın üyesiyle Türkiye’nin en büyük ticaret ve sanayi odalarından biri haline geldi. Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu BTSO’nun kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kozahan’da Oda üyelerinin katılımıyla önemli bir buluşma gerçekleştirildi. Programa BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, Önceki Dönem Meclis Başkanlarından Burhan Vatan ve İlhan Parseker, BTSO Yüksek İstişare Kurulu Üyeleri Celal Gökçen ve Faik Çelik, Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği Başkanı İsa Altıkardeş, BTSO Yönetim Kurulu ve Meclis Divanı üyeleri ile meclis ve komite üyeleri katıldı.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 60 bini aşkın üyenin destekleriyle Bursa’nın üretim gücünü, ihracat kapasitesini, teknoloji altyapısını ve rekabetçiliğini artıran 60’ı aşkın projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, “Bu anlayışla ortaya koyduğumuz 2030 vizyonumuz, Bursa’yı küresel rekabette çok daha güçlü bir konuma taşıma irademizin ifadesidir. Hayata geçirdiğimiz projelerle üyelerimizin değişen beklentilerine güçlü çözümler üretirken, şehrimizi geleceğin ekonomisine hazırlıyoruz” dedi.

Bursa BTSO’yla geleceğe taşınıyor

BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, BTSO’nun 1889 yılında başlayan köklü yolculuğunun bugün 137’nci yılına ulaştığını belirterek, “Kurulduğu günden bu yana üyeleri, şehri ve ülkesi için değer üreten; toplumsal sorumluluklarının bilincinde hareket eden, ilkleri ve örnek projeleri kurumsal kültürünün ayrılmaz bir parçası haline getiren BTSO, Türkiye’nin en güçlü iş dünyası kuruluşlarından biri olmuştur. Bu büyük tarihin özellikle son 13 yılına baktığımızda, Bursa Ticaret ve Sanayi Odamızın gerçek anlamda bir dönüşüm ve atılım dönemine imza attığını görüyoruz. Bu tablo bizlere büyük bir gurur ve memnuniyet yaşatıyor. Önümüzdeki süreci ortak akıl, istişare kültürü ve güçlü iş birliği anlayışıyla şekillendirecek; Bursa’yı ekonomik, teknolojik ve sosyal anlamda çok daha güçlü bir geleceğe taşıyacağımıza inanıyorum. Bu vesileyle başta kurucumuz Osman Fevzi Efendi ve kıymetli yol arkadaşları olmak üzere, Odamızın bugünlere ulaşmasına katkı sağlayan tüm başkanlarımızı, meclis üyelerimizi, yöneticilerimizi ve üyelerimizi saygı, şükran ve minnetle anıyorum.” ifadelerini kullandı.