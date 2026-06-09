BURAK TAŞ

Hannover Fairs Turkey organizasyonuyla 10-13 Haziran 2026 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek fuar, makine sanayinin üretimden ihracata uzanan yeni yol haritasının en somut göstergelerinden biri olacak. Endüstride dönüşümün merkezi niteliği taşıyan fuarda; makine imalatı, otomasyon, dijital üretim teknolojileri ve entegre sistem çözümleri birlikte ele alınırken, Bursa firmalarının yüksek katma değerli üretime geçiş süreci de çok boyutlu olarak paylaşılacak.

Kilogram başına 8,1 dolarla tarihi zirve

Türk makine sektörü, 2025 yılını küresel pazarlardaki daralmaya rağmen artıda tamamlamayı başardı. Açıklanan resmi verilere göre, serbest bölgeler de dâhil edildiğinde toplam makine ihracatı %1,9 oranında artış göstererek 28,7 milyar dolara ulaştı. Yıl genelinde ihraç edilen ürünlerin toplam tonajında %6,3’lük bir daralma kaydedilmesine rağmen, kilogram başına ihracat fiyatı 8,1 dolara yükselerek tarihi bir rekora imza attı. Bu durum, sektörün katma değerli ürünlere yöneldiğinin en somut göstergesi oldu.

Bursa’dan 22 firma katılacak

Bursa’nın Türk makine sanayisine olan katkısı WIN EURASIA’da artacak.22 firmanın katılacağı fuarda Bursalı üreticilerin ürün ve teknoloji çeşitliliğini, otomasyon ve dijitalleşme alanındaki yetkinliklerini göstermesi hedefleniyor. Bursa firmalarının geliştirdiği takım tezgâhları, işleme merkezleri, robotlu hücreler, savunma, otomotiv ve kalıp sanayinin ihtiyaç duyduğu çok eksenli işleme sistemleri, otomatik paletleme ve esnek üretim hücreleri, yerli yazılım ve kontrol sistemleriyle birlikte sergilenecek. Fuarda sadece ürün değil, hizmet ve platform satan firmaların sayısı artacak.