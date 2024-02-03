Uludağ sömestir tatilinde yüzde 100 doluluk oranına ulaştı

Aralık ayında yeterli miktarda kar alamayan ve yılbaşını yüzde 70 civarında dolulukla geçiren Uludağ'daki oteller, ocak ayında etkisini artıran kar yağışıyla sömestir tatilini yoğun rezervasyon talebiyle karşıladı.

Zirvedeki 300 ila 1980 metre uzunluklarındaki 20 pisti kayak yapılabilir duruma gelince Uludağ'daki oteller, yarıyıl tatiline yüzde 100 dolulukla girdi. Kent merkezine kara yoluyla 40 kilometre uzaklıkta bulunan ve teleferikle de ulaşılabilen, 5 binden fazla yatak kapasiteli otelle bazı kurum ve kuruluşlara ait misafirhanelerin bulunduğu Uludağ'da sömestir tatilindeki doluluk, otel işletmecilerini ve esnafı memnun etti.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu Başkanı Murat Saraçoğlu, Uludağ'ın bu yıl iyi bir sezon geçirdiğini belirterek, güzel bir kar kalınlığının bulunduğunu söyledi.

Ocak ayı başından beri etkili olan kar yağışıyla pistlerin istenilen seviyede olduğunu anlatan Saraçoğlu, "Otellerimiz yüzde 100 doluluk oranına sahip. Ayrıca hafta sonu gelen misafirler Bursa'da konaklayıp günübirlik olarak dağa çıkarak, akşam otellerine dönüyor. Konaklama tesislerimiz şu anki gidişattan gayet memnun." dedi.