Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı.
Buna göre, ihracat birim değer endeksi, nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,9 geriledi.
Endeks, Nisan 2023'e göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 1,1, yakıtlarda yüzde 2,8 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,9 azaldı.
İthalat birim değer endeksi, nisanda yıllık bazda yüzde 0,4 artış gösterdi.
Endeks, geçen yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 7, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 6,7, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,7 azalırken, yakıtlarda yüzde 6 yükseldi.