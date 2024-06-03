Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, mayısta 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 62,51, yurt içi üretici fiyatları yüzde 47,24 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 3,37, Yİ-ÜFE yüzde 1,96 artış gösterdi.

TÜFE, mayısta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 22,72, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 75,45 yükseldi.

Yİ-ÜFE ise Aralık 2023'e göre yüzde 17,87, geçen yılın mayıs ayına kıyasla yüzde 57,68 arttı.

Yİ-ÜFE, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,96, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 17,87, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 57,68 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 47,24 artış gösterdi.

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 75,84, imalatta yüzde 60,31, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 21,38 ve su temininde yüzde 75,86 artış yönünde oldu.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri incelendiğinde, ara mallarında yüzde 55,48, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 64,91, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 66,12, enerjide yüzde 43,74 ve sermaye mallarında yüzde 63,51 artış görüldü.

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,34, imalatta yüzde 1,44, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 7,32 ve su temininde yüzde 6,24 yükseliş gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimlerine bakıldığında ise ara malında yüzde 1,44, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 2, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 2,43, enerjide yüzde 3,32 ve sermaye mallarında yüzde 1,34 artış görüldü.