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Ücretli çalışan sayısı mayısta yıllık bazda yüzde 4 arttı

Ekonomi 14.07.2023, 10:59 14.07.2023, 11:01
Ücretli çalışan sayısı mayısta yıllık bazda yüzde 4 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı Mayıs 2022'de 14 milyon 308 bin 991 iken bu yıl mayısta yüzde 4 artışla 14 milyon 881 bin 757 kişiye yükseldi.

Söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 1,4, inşaat sektöründe yüzde 13 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 4 arttı.

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