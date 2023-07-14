Ücretli çalışan sayısı mayısta yıllık bazda yüzde 4 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı Mayıs 2022'de 14 milyon 308 bin 991 iken bu yıl mayısta yüzde 4 artışla 14 milyon 881 bin 757 kişiye yükseldi.

Söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 1,4, inşaat sektöründe yüzde 13 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 4 arttı.