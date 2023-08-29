Türkiye'nin ihracatı temmuzda yüzde 8,3 artışla 20 milyar 78 milyon dolar oldu

Türkiye'nin ihracatı temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,3 artarak 20 milyar 78 milyon dolara, ithalatı yüzde 10,5 yükselerek 32 milyar 295 milyon dolara ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan temmuz ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Buna göre, Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat, temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 8,3 artarak 20 milyar 78 milyon dolar, ithalat yüzde 10,5 yükselişle 32 milyar 295 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret açığı temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,2 artarak 10 milyar 702 milyon dolardan 12 milyar 217 milyon dolara yükseldi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, Temmuz 2022'de yüzde 63,4 iken geçen ay yüzde 62,2'ye geriledi.

Ocak-temmuz döneminde ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla ihracat yüzde 0,7 azalarak 143 milyar 287 milyon dolara gerilerken ithalat yüzde 5 artarak 216 milyar 827 milyon dolar oldu.

Dış ticaret açığı, ocak-temmuzda döneminde yüzde 18,1 artarak 73 milyar 539 milyon dolara çıktı.

İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Temmuz 2022'de yüzde 69,8 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 66,1'e geriledi.