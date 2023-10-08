Türkiye'nin AR-GE merkezi sayısı artıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerine göre, desteklerle büyüyen AR-GE ve tasarım merkezlerinin sayısı ise her geçen gün artıyor.

Bu kapsamda, Türkiye'de bu yılın 9 ayı itibarıyla faaliyette olan AR-GE merkezi sayısı 1298 olarak kayıtlara geçerken, bu merkezlerde, destek personeli dahil, 79 bin 407 personel görev alıyor. Bu personelin 48 bin 295'i lisans, 14 bin 690'ı yüksek lisans, 1379 ise doktora ve üzeri eğitim düzeyine sahip bulunuyor.

Söz konusu AR-GE merkezlerinde 58 bin 864 proje tamamlanırken, 14 bin 915 projenin ise çalışmaları devam ediyor. Bu merkezlerin 35 bin 644 patenti bulunuyor, patentlerin 11 bin 972'sinin tescilli iken 23 bin 672'si ise başvuru aşamasında yer alıyor.

AR-GE merkezi olan yabancı ortak firma sayısı 231 olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu merkezlerin sektörel dağılımında ise makine ve teçhizat 171 ile ilk sırada yer alıyor. Bu sektörü 134 ile otomotiv yan sanayi, 115 ile yazılım, 88 ile bilgisayar ve iletişim teknolojileri, 81 ile tekstil, 74'er ile kimya ve elektrik-elektronik, 59 ile gıda, 52 ile savunma sanayisi ve 42 ile ilaç takip ediyor.

Anılan AR-GE merkezlerinin yanında enerjiden tarıma, otomotivden sağlığa, ulaştırma ve lojistikten, havacılığa, hayvancılıktan, silah ve mühimmata kadar pek sektörde AR-GE merkezi bulunuyor.