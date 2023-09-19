Türkiye geçen yıl 47,6 milyar dolarlık hizmet ihracatı yaptı

Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılı uluslararası hizmet ticareti istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, seyahat hariç hizmet ihracatı 2021'de 34,7 milyar dolar iken 2022'de yüzde 37 artışla 47,6 milyar dolar oldu. Hizmet ithalatı ise 2021'de 28,1 milyar dolar iken 2022'de yüzde 25,6 artışla 35,2 milyar dolar oldu.

Genişletilmiş ödemeler dengesi hizmetler sınıflamasına göre taşımacılığın toplam ihracat içindeki payı 2021'de yüzde 69,1 iken 2022'de yüzde 74,3'e yükseldi. İkinci sırada yer alan "diğer iş hizmetleri"nin 2021'de yüzde 10,2 olan payı 2022'de yüzde 8,4'e geriledi.

Hizmet ihracatında 2022'de üçüncü sırada yüzde 6,2 payla "telekomünikasyon, bilgisayar ve bilgi hizmetleri" sektörü yer aldı.

Hizmet ihracatının önemli bir bölümünü oluşturan taşımacılık hizmetlerinde 2021'de yapılan ihracat 24 milyar 6 milyon dolar iken 2022'de yüzde 47,2 artışla 35 milyar 348 milyon dolara çıktı. Telekomünikasyon, bilgisayar ve bilgi hizmetleri ihracatı 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 14,2 artarak 2 milyar 958 milyon dolara yükseldi.