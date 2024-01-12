Türkiye'den 112 ülkeye 11 milyar dolarlık binek otomobil ihracatı yapıldı

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerine göre, ihracatını geçen yıl 2022'ye kıyasla yüzde 13 artırarak 35 milyar dolarla tüm zamanların rekoruna ulaşan otomotiv endüstrisi, binek otomobillerde de önemli bir ivme yakaladı.

Sektörün 2022'de 9 milyar 264 milyon 786 bin dolar olan binek otomobil ihracat tutarı, 2023'te yüzde 19,40 artışla 11 milyar 62 milyon 802 bin dolara yükseldi. Binek otomobiller, otomotiv sektörünün toplam ihracatının yüzde 31,60'ını oluşturdu.

En fazla binek otomobil satılan 10 ülkenin 8'i, bölgesel bazda sektörün ana pazarı durumundaki Avrupa ülkeleri oldu.

Otomobil üreticileri toplam ihracatın yarısından fazlasını ilk 4'teki ülkeler, Fransa, İtalya, İspanya ve Birleşik Krallık'a gerçekleştirdi.

Ana ihracat pazarı Fransa'ya 2022'ye kıyasla yüzde 41,29 artan binek otomobil dış satımı, 1 milyar 517 milyon 960 bin dolardan 2 milyar 144 milyon 860 bin dolara çıktı.

Üreticiler, İtalya'ya ihracatı yüzde 28,42 artırarak 898 milyon 803 bin dolardan 1 milyar 154 milyon 329 bin dolara taşıdı.

2022'de 818 milyon 708 bin dolarlık dış satım yapılan İspanya'ya geçen sene ihracat yüzde 39,50 artışla 1 milyar 142 milyon 98 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Birleşik Krallık'a bir önceki yıl 1 milyar 63 milyon 753 bin dolar olarak gerçekleşen ihracat, 2023'te yüzde 5,76 artışla 1 milyar 125 milyon 43 bin dolara ulaştı.

Sektör temsilcilerinin Fransa, İtalya, İspanya ve Birleşik Krallık'a yaptığı binek otomobil ihracatının, bu alanda toplam dış satımın yüzde 50,31'ini oluşturduğu belirlendi.