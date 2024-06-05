Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye otomotiv endüstrisinin 2024 Mayıs ihracatı, 2023'ün aynı ayına göre yüzde 6,3 artışla 3 milyar 216 milyon 147 bin dolar oldu.

Ülkenin toplam ihracatında ilk sırada yer alan endüstrinin dış satımdaki payı ise yüzde 13,4 olarak gerçekleşti.

Yılın 5 aylık döneminde, otomotiv endüstrisi dış satımı geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 5,3 artarak 15 milyar 85 milyon dolara ulaştı.

Otomotiv sektörünün alt ürün gruplarından tedarik endüstrisinin ihracatı 1,37 milyar dolar, binek otomobil dış satımı 1,18 milyar dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı 340,4 milyon dolar, otobüs-minibüs-midibüs ihracatı 241 milyon dolar, çekici ihracatı ise 36 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Tedarik endüstrisinde en fazla ihracat yapılan Almanya'ya dış satım, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8 arttı. Sektörde, geçen yılın aynı ayına göre, ABD'ye yüzde 25, Fransa'ya yüzde 20, Romanya'ya yüzde 88, Fas'a yüzde 31 ihracat artışı yaşandı.