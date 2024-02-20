Türkiye'de işsizlik oranı son 42 çeyreğin en düşüğüne geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, son dönemde işsizlik oranındaki azalış eğilimi devam ederken istihdam edilen kişi sayısı artıyor.

İşsizlik oranı geçen yılın son çeyreğinde yüzde 8,8 olarak kaydedildi. Bu oran, 2013 yılının ikinci çeyreğinden bu zamana kadarki en düşük seviye olarak kayıtlara geçti. Söz konusu çeyrekte de işsizlik oranı yüzde 8,8 olarak hesaplanmıştı.

Böylece, 2013'ün üçüncü çeyreğindeki yüzde 9'luk orandan bu yana 42 çeyrek sonra en düşük seviye görülmüş oldu.

İşsizlik oranı 2019'un üçüncü çeyreğinde yüzde 14'e yükselirken bu seviye 11 yıllık dönemdeki en yüksek oran oldu. 2020'nin ikinci çeyreğine kadar dalgalı seyir izleyen işsizlik oranı, o yılın üçüncü çeyreğinden itibaren düşüş trendine girmişti. Söz konusu oran 2020'nin dördüncü çeyreğinde yüzde 12,9'a kadar geriledi.